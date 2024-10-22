Talas Belediyesi, Antakya Medeniyetler Korosu\'nu 29 Ekim\'de Kayserililerle Buluşturuyor

Yerel

Talas Belediyesi, Antakya Medeniyetler Korosu'nu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Kayserililerle buluşturacak.

Bayram kutlamaları kapsamında gerçekleştirecek Cumhuriyet Konseri, Erciyes Kültür Merkezi'nde saat 17.00'de başlayacak. Türkiye'nin ve dünyanın dört bin yanında verdikleri konserlerle büyük yankı uyandıran Antakya Medeniyetler Korosu'nun 29 Ekim Salı günü vereceği konser, Talas Belediyesi'nin tüm kültür sanat etkinliklerinde olduğu gibi yine ücretsiz olarak izlenebilecek.

Geçen yıl da Kayseri'deydiler

Antakya Medeniyetler Korosu, 6 Şubat depreminden sonraki ilk konserini geçen yaz Talas Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programında vermiş, sergiledikleri muhteşem performansla Kayserililere unutulmaz bir bayram yaşatmıştı. - KAYSERİ