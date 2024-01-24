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Talas Belediyesi 'Dijital Baba' Konferansı Düzenliyor - Son Dakika
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Talas Belediyesi 'Dijital Baba' Konferansı Düzenliyor

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen yarıyıl programları kapsamında 'Dijital Baba' olarak bilinen bilişimci yazar Orhan Toker, Dijital Dünyada Çocuk ve Ebeveyn Olmak konulu bir konferans verecek. Konferans, Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek ve ücretsiz olacak.

Talas Belediyesi \'Dijital Baba\' Konferansı Düzenliyor
24.01.2024 - 14:39,  Güncelleme: 14:45
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Talas Belediyesi tarafından düzenlenen yarıyıl programları hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede 'Dijital Baba' olarak bilinen bilişimci yazar Orhan Toker, Dijital Dünyada Çocuk ve Ebeveyn Olmak konulu bir konferans verecek.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın yarıyıl tatilinde çocuklara ve ailelerine yönelik başlattığı programlar sürüyor. Sömestr tatilini etkin ve verimli geçirmek amacıyla Talas Belediyesi ile Kayseri Valiliği himayesinde kurulan Kayseri Değerler Eğitim Merkezi (KAYDEM) Erdemlerimize Varız (ERVA) Projesi işbirliğiyle düzenlenecek program 26 Ocak 2024 Cuma günü saat 19.00'da Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonunda yapılacak.

Katılımın yoğun olması beklenen konferans Talas Belediyesinin her programında olduğu gibi yine ücretsiz gerçekleştirilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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