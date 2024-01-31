Talas Belediyesi\'nden Mevlana Mahallesi\'ne yeni kütüphane

Talas Belediyesi'nin eğitime yönelik yatırımları hız kesmiyor. Belediyeye ait arsa üzerine hayırsever Mehmet Karamercan tarafından yapımı gerçekleştirilen kütüphane, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla 2 Şubat Cuma günü açılacak.
85 bin nüfusuyla Türkiye'nin en büyük yedinci, Kayseri'nin ise en büyük mahallesi olan Mevlana'da yapılan kütüphaneyle ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, "Kayseri'de Talas'ımız iki üniversitenin faaliyette olması nedeniyle aynı zamanda eğitim ilçesi. Bu eğitimin en önemli parçası da kütüphanelerimiz. 7/24 Kütüphanemiz, Altıntepe Semt Kütüphanemiz, Abdulhamidhan Semt Kütüphanemiz, Mevlana Ahmet-Hafize Güldal Semt Kütüphanemiz ile bu sayıyı artırırken hayırseverimiz Mehmet Karamercan tarafından Kayseri'nin nüfus yoğunluğu bakımından en büyük mahallesi olan Mevlana Mahallemize yeni bir kütüphane daha kazandırdık. Hayırseverimize, yakınlarına ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İçerisinde hem büyükler, hem akademisyenler, hem de değişik yaş gruplarındaki çocuklar için ayrı ayrı bölümler olacak. Buradan son derece iyi istifade edileceğini düşünüyorum. Eğitim olmazsa olmazımız. Şimdiden Talas'a hayırlı olsun" dedi.
Çocuk kütüphanesi başta olmak üzere lise, üniversite ve akademik alanların yanında engellilere yönelik bölümün de yer aldığı Mehmet Karamercan Kütüphanesi ile birlikte aynı gün Başkan Yalçın'ın vizyon projelerinden "100 Apartmana 100 Kütüphane" projesinin de açılışı gerçekleştirilecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve şehir protokolünün katılacağı tören 2 Şubat 2024 Cuma günü saat 11.30'da Mevlana Mahallesi Umut Caddesi No: 14'te düzenlenecek.
Kütüphane zengini ilçe
Mustafa Yalçın'ın belediye başkanlığına seçilmesiyle birlikte adeta kütüphane zengini bir ilçe haline gelen Talas'ta şu anda, başta 'uyumayan kütüphane' olarak adlandırılan 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi olmak üzere Altıntepe Semt Kütüphane, Mevlana Camii altı Hafize-Ahmet Güldal Semt Kütüphanesi ve Abdülhamid Han Camii Semt Kütüphanesi hizmet veriyor. Bunlara ilave olarak Mehmet Karamercan Kütüphanesinin yanı sıra Cumhuriyetin 100. Yılına atfen '100 Apartmana 100 Kütüphane' projesi çerçevesinde yapımı tamamlanan kütüphaneler de hizmete girecek. - KAYSERİ
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, 2022'nin sonundan itibaren ciddi bir salgın yaşandığını hatırlatarak salgının İstanbul kaynaklı olduğunu belirtti. Salgınla ilgili uyarıda bulunan Yavuz, aşılamaya dikkat çekti.
İstanbul Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 saldırganın fotoğrafları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çekildi ve paylaşıldı.
2014 yılında yayınlanmaya başlayan Cennet Mahallesi dizisinde 'Oynak Balina' lakaplı Menekşe karakterini canlandıran Şeyla Halis'in son hali görenleri şaşırtıyor. Sosyal medyadaki son paylaşımlarıyla dikkat çeken Halis, kilo vererek cerrahi müdahale olmaksızın zayıflamanın mümkün olduğunu gösterdi.
İstanbul'da trafik sorununu çözmek amacıyla tüm gişeler kaldırılıyor. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEM Otoyolu'na çıkan bağlantı yollarındaki gişelerin kaldırılacağını duyurdu. Gişelerin kaldırılmasıyla trafiğin daha rahat ve kesintisiz akması hedefleniyor.
İstanbul TEM Otoyolu'nda yaşanan saldırı olayının ardından Solo Holding patronu Hakan Cengiz ve şirketi hakkında dolandırıcılık iddiaları ortaya çıktı. Salih Karakoç, alacaklarını tahsil edemediğini ve maketten satılan dairelerin teslim edilmediğini iddia etti. Ayrıca, Cengiz'in mağdurlara tahsil edilemeyen Euro çekleri verdiği ve maketler üzerinden konut satışı yapıldığı iddiaları da gündeme geldi.
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Jayden Oosterwolde'ye Everton, Inter ve Napoli teklif yaptı. Genç futbolcu için gelen tekliflerin 20 milyon euro civarında olduğu öğrenildi.
Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak eski Şişli Belediye Başkanı ve halen Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül belirlendi. CHP Ordu İl Teşkilatı, Sarıgül'ün adaylığını CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iletti ve Özel de bu talebe olumlu yaklaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Son Dakika › Yerel › Talas Belediyesi'nden Mevlana Mahallesi'ne yeni kütüphane - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?