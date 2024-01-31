Talas Belediyesi\'nden Mevlana Mahallesi\'ne yeni kütüphane

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Talas Belediyesi'nin eğitime yönelik yatırımları hız kesmiyor. Belediyeye ait arsa üzerine hayırsever Mehmet Karamercan tarafından yapımı gerçekleştirilen kütüphane, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla 2 Şubat Cuma günü açılacak.

85 bin nüfusuyla Türkiye'nin en büyük yedinci, Kayseri'nin ise en büyük mahallesi olan Mevlana'da yapılan kütüphaneyle ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, "Kayseri'de Talas'ımız iki üniversitenin faaliyette olması nedeniyle aynı zamanda eğitim ilçesi. Bu eğitimin en önemli parçası da kütüphanelerimiz. 7/24 Kütüphanemiz, Altıntepe Semt Kütüphanemiz, Abdulhamidhan Semt Kütüphanemiz, Mevlana Ahmet-Hafize Güldal Semt Kütüphanemiz ile bu sayıyı artırırken hayırseverimiz Mehmet Karamercan tarafından Kayseri'nin nüfus yoğunluğu bakımından en büyük mahallesi olan Mevlana Mahallemize yeni bir kütüphane daha kazandırdık. Hayırseverimize, yakınlarına ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İçerisinde hem büyükler, hem akademisyenler, hem de değişik yaş gruplarındaki çocuklar için ayrı ayrı bölümler olacak. Buradan son derece iyi istifade edileceğini düşünüyorum. Eğitim olmazsa olmazımız. Şimdiden Talas'a hayırlı olsun" dedi.

Çocuk kütüphanesi başta olmak üzere lise, üniversite ve akademik alanların yanında engellilere yönelik bölümün de yer aldığı Mehmet Karamercan Kütüphanesi ile birlikte aynı gün Başkan Yalçın'ın vizyon projelerinden "100 Apartmana 100 Kütüphane" projesinin de açılışı gerçekleştirilecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve şehir protokolünün katılacağı tören 2 Şubat 2024 Cuma günü saat 11.30'da Mevlana Mahallesi Umut Caddesi No: 14'te düzenlenecek.

Kütüphane zengini ilçe

Mustafa Yalçın'ın belediye başkanlığına seçilmesiyle birlikte adeta kütüphane zengini bir ilçe haline gelen Talas'ta şu anda, başta 'uyumayan kütüphane' olarak adlandırılan 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi olmak üzere Altıntepe Semt Kütüphane, Mevlana Camii altı Hafize-Ahmet Güldal Semt Kütüphanesi ve Abdülhamid Han Camii Semt Kütüphanesi hizmet veriyor. Bunlara ilave olarak Mehmet Karamercan Kütüphanesinin yanı sıra Cumhuriyetin 100. Yılına atfen '100 Apartmana 100 Kütüphane' projesi çerçevesinde yapımı tamamlanan kütüphaneler de hizmete girecek. - KAYSERİ