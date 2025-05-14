Talas Belediyesi'nden 'Türkçe Sokağı' Projesi - Son Dakika
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Talas Belediyesi'nden 'Türkçe Sokağı' Projesi

Talas Belediyesi\'nden \'Türkçe Sokağı\' Projesi

Talas Belediyesi, Türk Dil Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Türkçe Sokağı' projesinin açılışını yapıyor. Proje, Türk dilini yaşatmayı ve doğru kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor. Açılış töreni 17 Mayıs'ta ünlü sanatçı Bünyamin Aksungur'un konseri ile gerçekleşecek.

14.05.2025 10:53  Güncelleme: 10:55
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Talas Belediyesi'nin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle yürüttüğü "Türkçe Sokağı" projesi, Türk Dil Bayramı etkinlikleri kapsamında hayata geçiyor. Projenin açılış töreni, 17 Mayıs Cumartesi günü saat 14.30'da Ali Saip Paşa Caddesi (Osmanlı Kültür Sokağı) üzerindeki 'Türkçe Sokağı'nda gerçekleştirilecek. Açılışa, ünlü sanatçı Bünyamin Aksungur da vereceği konserle renk katacak.

Türk dilini yaşatmak, genç nesillere aktarmak, dil bilincini güçlendirmek ve doğru kullanım hassasiyetini artırmak amacıyla tasarlanan proje, hayatın her anlamında Türkçenin hakim olmasını hedefliyor. 'Türkçe Sokağı'nda, Türkçe'ye yönelik tanıtım, bilgilendirme, eğitici ve öğretici unsurlara yer verilecek; bölgedeki işletmelerin Türkçe isimler kullanması teşvik edilecek.

"Sokağımızda Türkçe'nin ruhunu hissettireceğiz"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, açılış öncesi yaptığı açıklamada projenin önemini vurguladı. Başkan Yalçın, dilin bir kimlik ve varlığımızın en güçlü nişanesi olduğunu belirterek, "Türkçemizi yaşatmak ve bu bilinci gençlerimize aktarmak bizim için vazgeçilmez bir görevdir. Projemizle, hem dilimizin doğru kullanımına dikkat çekecek hem de Ali Saip Paşa Caddemizde ve şehrimizin değişik noktalarında Türkçenin ruhunu hissettireceğiz" dedi.

Başkan Yalçın ayrıca, projeye destek veren İçişleri Bakanlığı'na, iş birliği yapılan Kapadokya Gültepe Koramaz Tarih Kültür Eğitim ve Araştırma Derneğine ve emeği geçen akademisyenlere teşekkür ederek, tüm hemşehrilerini Türk Dil Bayramı'nın anlam ve önemine yakışır bu özel açılış töreni ile Bünyamin Aksungur konserine davet etti.

ERÜ öğrencilerinin anlamlı projesı

Proje, Kapadokya Gültepe Koramaz Tarih Kültür Eğitim ve Araştırma Derneği ile iş birliği içinde yürütülüyor. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Halit Erkiletlioğlu, Dernek Kurucu Üyesi Prof. Dr. Osman Özsoy ile 'Türkçe Sokağı' fikrinin sahibi Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kudret Altun ve öğrencileri projeye önemli katkı sağlayan isimler arasında yer alıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediyesi'nden 'Türkçe Sokağı' Projesi - Son Dakika

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