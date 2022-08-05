Talas'ın tarım ve hayvancılığa desteği sürüyor - Son Dakika
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Talas'ın tarım ve hayvancılığa desteği sürüyor

05.08.2022 12:48
Talas'ın tarım ve hayvancılığa desteği sürüyor

Talas Belediyesi'nin tarıma ve hayvancılığa yönelik destekleri artarak devam ediyor.

Talas Belediyesi'nin tarıma ve hayvancılığa yönelik destekleri artarak devam ediyor. Bu çerçevede başlatılan 'Koyunlarınız bizden üretim sizden' projesi ile Talaslı hayvan besicilerine toplamda 270 adet küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.

Göreve geldiği günden bu yana birçok alanda ilçe tarım ve hayvancılığına çeşitli alanlarda katkılar veren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, projelerine bir yenisini daha ekleyerek Talaslı üreticilere doğrudan küçükbaş desteği sağladı. Reşadiye Mahallesi eski stadyumda düzenlenen törenle küçükbaş hayvanlar üreticilere teslim edildi.

"Bizim işimiz desteklemek"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, konuşmasına Talas Belediyesi olarak ilçe tarımına ve hayvancılık faaliyetlerine sürekli katkı sağladıklarının altını çizerek başladı.

Pandemi öncesinde tarımsal faaliyetler gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Yalçın, "Daha pandemi ortada yokken 'Ekilmeyen dikilmeyen yer kalmasın' düşüncesiyle taş toplama makinesi alalım, sonra kompost gübre makinesi alalım, gübreyi tarlaya serpme makinesi alalım dedik. Nohut, mercimek, kuru fasulye ve kabak çekirdeği tohum desteklerinde bulunduk. Bizim işimiz desteklemek ve tarımda neler yapılabileceğini çiftçilerimize göstermek." dedi.

"Gıda sektörü, en önemli sektör"

Gıda sektörünün önemine de vurgu yapan Başkan Yalçın, konuşmasına şöyle devam etti: "Şu anlaşıldı ki gıda sektörü, insan hayatının başlıca sektörü konumundadır. Özellikle bu pandemi döneminde o kadar güzel anlaşıldı ki yeme-içme sektörünü bir tarafta tutarak hayatı devam ettirme mümkün değil. Ben bu vesileyle Anadolu'nun gerçek sahibi bizim de sağlığımızın, sıhhatimizin ve gıdamızın teminatı olan çiftçi kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Sizler köylerde, kırsal mahallelerimizde Türkiye'nin ve dünyanın geleceğiyle alakalı fedakarlık yapıyorsunuz, Allah hepinizden razı olsun. Ne kadar küçükbaş verdiğimizi saymaya gerek yok, kardeş kardeşe verdiğini saymaz. Hepimiz bu devletin bir bireyiyiz, Allah devlete zeval vermesin."

"TALAS BİR KEZ DAHA FARKINI ORTAYA KOYDU"

Programa katılan Talas İlçe Tarım Müdürü Murat Ürker de, Başkan Yalçın'ın göreve geldiği günden bu yana çiftçilerin daima yanında olduğunu kaydederek verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. "Küçükbaş hayvan desteği ile Talas Belediyesi bir kez daha farkını ortaya koydu" diyen Ürker, bu tarz programların çok önemli olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından toplam 270 koyun, Talas Belediyesi'ne ait mobil koyun yıkama banyoluğu ile yıkandıktan sonra sahiplerine teslim edildi. Programda ayrıca 75 ton kaba yem bitkisi macar fiğinin dağıtımı gerçekleştirildi.

Programda ayrıca Talas Belediyesinin Ali Dağı'nda bulunun mini hayvan çiftliği için Başkan Yalçın'a lagun cinsi bir kuzu hediye edildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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