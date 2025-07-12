Talas Belediyesi\'nin Türkiye\'nin İlk Millet Bahçesi Açılıyor

Talas Belediyesi'nin çevreci ve vizyoner şehircilik anlayışını yansıtan ve projesi yarışmayla belirlenen Türkiye'nin ilk ve tek millet bahçesi olma özelliğini taşıyan Talas Millet Bahçesi; 18 Temmuz Cuma günü düzenlenecek törenle hizmete açılıyor.

100 bin metrekarelik alan üzerine kurulu bu dev proje, Kayseri'ye nefes, Talas'a yeni bir yaşam standardı getiriyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, açılış öncesi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Millet bahçemiz, bir parkın çok ötesinde bir yaşam alanı. İçinde çocuklarımızın neşeyle oynayacağı, büyüklerimizin huzur bulacağı, doğayla uyumlu bir düzen var. Türkiye'de ilk kez projesi yarışmayla belirlenen bu özel alanı Talas'a kazandırmaktan gurur duyuyoruz. Açılışımıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz."

Talas Millet Bahçesi'nde yer alan yutak alanı, sadece estetik değil, aynı zamanda çevreye katkı sağlayan bir teknoloji. Bu özel sistem, şehrin bir günde ürettiği karbonmonoksiti, bir gecede oksijene dönüştürebilecek kapasitede. Doğayla dost, sürdürülebilir şehircilik anlayışının örneği olan bu sistem, yeşil dönüşümde önemli bir adımı temsil ediyor. Peyzaj düzenlemeleri, yürüyüş yolları, bisiklet parkurları, bilim parkı, engelsiz oyun parkı, çocuk oyun alanları ve spor sahalarıyla donatılan Talas Millet Bahçesi, tüm yaş gruplarına hitap eden çok yönlü bir yaşam alanı sunuyor. Daha şimdiden vatandaşların akınına uğrayan bu yeşil alan, şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenler için doğal bir kaçış noktası haline gelecek.

Açılış programı, 18 Temmuz Cuma günü saat 19.00'da, Kiçiköy Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Jandarma yanında açılacak olan Millet Bahçesi etkinlik alanında gerçekleşecek. Program kapsamında çocuklara özel Oyun Şenliği düzenlenecek, gece ise Grup Şantiye konseriyle unutulmaz bir akşam yaşanacak. - KAYSERİ