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Talas Belediyesi ORAKAF'23'te büyük ilgi görüyor - Son Dakika
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Talas Belediyesi ORAKAF'23'te büyük ilgi görüyor

Talas Belediyesi, Orta Anadolu Kariyer Fuarı'nda (ORAKAF'23) açtığı stant ile dikkat çekiyor. Bilişim ve teknoloji hizmetlerinin anlatıldığı stantta yapılan çalışmalar ve robot deneyimleri ziyaretçilere sunuluyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, inovasyon konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Talas Belediyesi ORAKAF\'23\'te büyük ilgi görüyor
26.12.2023 - 13:09,
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Talas Belediyesi'nin, Orta Anadolu Kariyer Fuarı'nda (ORAKAF'23) açtığı stant büyük ilgi görüyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlediği ve 19 üniversitenin yanı sıra belediyeler ve bazı resmi kurumların katılımıyla OSB Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan ORAKAF'23'te dikkat çeken stantların başında Talas Belediyesi geliyor.

Türkiye'nin ilk sabit arenalı Espor ve İnovasyon Merkezi'ne sahip Talas Belediyesi'nin bilişim ve teknoloji yönünden gençlere sunduğu hizmetlerin anlatıldığı stantta ziyaretçilere yapılan çalışmalar hakkında bilgiler sunuluyor ve robotlarla çeşitli deneyimler gerçekleştiriliyor.

Standı gezen ve gelen ziyaretçilerle yakından ilgilenen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da inovasyon konusunda önemli çalışmalar yaptıklarına dikkat çekti.

Teknoloji yakından takip ettiklerini ve gençlere bu yönde imkanlar sunduklarını dile getiren Başkan Yalçın, Türkiye'de bir ilke imza atarak pet şişeden flament ürettiklerini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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