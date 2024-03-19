Talas Belediyesi, Su Medeniyetleri Galerisi\'ni Açtı

Talas Belediyesi, Kiçiköy Mahallesi'nde bulunan ve 166 metre uzunluğundaki su sarnıcını gün yüzüne çıkardı ve Su Medeniyetleri Galerisi olarak hizmete sundu. Açılışta konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, suyun yaratılışın temeli olduğunu kaydetti.
Talas Belediyesi, Sultan Abdulhamid Han'ın önemli paşalarından Ali Saip Paşa tarafından tamir ve tadilatı yapılarak insanların su ihtiyacının karşılandığı 166 metre uzunluğunda ve 900 metreküp su kapasitesine sahip olan ve yıllarca saklı kalan sarnıcı gün yüzüne çıkardı. Kiçiköy Mahallesi'nde bulunan tarihi Gölbaşı Meydanı'ndaki açılış törenine, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve davetliler katıldı.
"Su yaratılışın temelidir"
Programın açılış konuşmasını yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Açılışını yapacağımız su sarnıcımız 2 bin yıllık kaya oyma mekan kültürünün gönüllü olarak yüzyıllardan beri varlığını devam ettirip günümüze ulaşan nadir su sarnıçlarındandır. Bu sarnıca sular Erciyes Dağı'ndan 37 kilometrelik kanallardan geliyor. Başlıca su kaynağımız Erciyes'e de buradan selam olsun. 19. Yüzyılda Ali Saip Paşa tarafından tamir ve tadilatı yapılarak insanların su ihtiyacı karşılanmış oluyor. 900 metreküp su kapasitesine sahip bu mekanda bin metrekarelik alan su medeniyetleri galerisi olarak vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. 1 damla sudan yaratılan, su içerisinde serpilen, su kenarına yurt kuran, temizliğini su ile yapan, hayatını su ile devam ettiren ve mahrum kaldığında hayatı sona eren insan için su daha ne olsun. Su yaratılışın temelidir. Bütün medeniyetler onun etrafında kurulmuş. Medeniyetin banisi, tamamlayıcısı ve taşıyıcısı sudur. Su kültürümüzde bir dayanaktır. Medeniyet köprüsünün baş mimarı sudur. Su sadece insana değil, şehirlere de hayat verendir. Şehir ve medeniyetler suya yakınlıkları mesafesinde ayakta kalırlar. Suyun olmadığı yerde şehir kurulamaz. Su sadece hayatı sürdürmek için zorunlu değil, ekonomik, siyasi ve kültürel değerde de başroldedir. Yani su besin zincirinin de lokomotifidir. Hiç azalmayacağını zannettiğimi suyun artık tehdit altında olduğuna hepimiz vakıfız. Bu su galerisinde kendinize ait izleri bulacaksınız. Eşyanın hafızası vardır. Bu denli zenginlik kaynağımızı tasarruflu kullanmak gerektiğini de çocuklarımıza alıştırmak mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.
"Mustafa başkanımızı tebrik ediyorum"
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Mustafa başkanımızı tebrik ediyorum. Her alana dokunan kültürel çalışmaları, sosyal içerikli ve gençlerimize yönelik gayretleri var. El ele vererek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada su konusu olunca bir müjde verelim istiyorum. suda yüzde 30 indirim yapıyoruz. Daha önce de yüzde 20 yapmıştık. Büyük bir fedakarlık yapıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sağ olsun. Belediye sizlerin belediyesi. Fedakarlık yapma zamanıdır. Enflasyonla mücadele etme zamanıdır. O yüzden üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Su fiyatlarına yüzde 50 indirim yapmış olduk. Gönlümüz ister ki bedava verelim ama bin kişi çalışıyor" dedi.
"Bu sarnıcında kıymetli hizmet olduğunu düşünüyorum" diyen AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de, "Hayatı kültür sanatın güzelleştirdiğine inanırım. Bu kadim şehirde tarihi eserlerimizi gün yüzüne çıkarmak kadar bunları hafıza müzeleri olarak bugün ki nesiller ile buluşturmak büyük önem taşıyor. Müzeler bu tarihi hafızanın korunduğu ve gelecek nesillere aktarıldığı en güzel mekanlardır. Bu sarnıcında kıymetli hizmet olduğunu düşünüyorum. Tematik müzelere insanlar ilgi gösteriyor. Su da en önemli temalarımızdan biridir. Su her şeyden önce hayatın kaynağıdır. İslam medeniyetinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de temiz sudur" diye konuştu.
Konuşmaların ardından dua edildi ve kurdele kesilerek galerinin açılışı gerçekleştirildi. - KAYSERİ
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