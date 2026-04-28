Talas\'ta Kurban Pazarı başvuru tarihi belli oldu

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi çalışmalarını yoğunlaştıran Talas Belediyesi, kurban satış ve kesim yerlerini belirledi.

Buna göre Talas'ta kurbanlık hayvan satışı, önceki yıllarda olduğu gibi yine Reşadiye Mahallesi eski stadyumda yapılacak. Buradan kurban satış yeri almak isteyen besiciler için de başvuru tarihleri belirlendi. 4-8 Mayıs tarihleri arasında yapılacak başvuruların ardından 13-15 Mayıs tarihleri arasında kura çekilerek yerler belirlenecek. Kurban pazarından yer almak isteyenler, Talas Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne başvuru yapacak. Öte yandan Talas'ta kurban kesim yerleri de belirlendi. Buna göre Reşadiye'deki Kurban Pazarı'nın yanı sıra Mevlana Mahallesi Salı Pazarı, Yenidoğan Mahallesi Perşembe Pazarı ve Harman Mahallesi Cemil Baba Pazarı'nda kurban kesimi yapılabilecek.

Belirlenen yerlerin dışında kurban satışı ve kesimine izin verilmeyecek. Konuyla ilgili detaylı bilgi için Talas Belediyesinin 0352 437 00 54 nolu telefonunun 5210 dahili hattı aranabilir. - KAYSERİ