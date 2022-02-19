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Talas'ta 'Maharetli Eller' günü - Son Dakika

Talas'ta 'Maharetli Eller' günü

19.02.2022 12:57
Talas'ta 'Maharetli Eller' günü

Açıldığı günden bu yana vatandaşlardan büyük ilgi gören Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı, yine keyifli bir alışveriş gününe sahne olmaya hazırlanıyor.

Açıldığı günden bu yana vatandaşlardan büyük ilgi gören Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı, yine keyifli bir alışveriş gününe sahne olmaya hazırlanıyor. Her ayın 1. ve 3. pazarı gerçekleşen organizasyon, 20 Şubat Pazar Günü el emeği ürün meraklılarını ağırlayacak.

Talas Belediyesi ile Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle başlatılan ve ilçenin tarihi güzelliklerine sahip Harman Mahalle Meydanında kurulan Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'nın bu Pazar günü de yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Ev hanımları tarafından hazırlanan birbirinden güzel el emeği işlerin sergilendiği pazarda el işi tekstil ürünlerinden kışlık yiyeceklere, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar pek çok ürün, vatandaşların beğenisine sunuluyor. - KAYSERİ

Talas'ta 'Maharetli Eller' günü

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Talas Belediyesi, alışveriş, Pazar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Talas'ta 'Maharetli Eller' günü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Talas'ta 'Maharetli Eller' günü - Son Dakika
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