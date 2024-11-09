Talas'ta Nostalji Dolu Antika Pazarı Ziyaretçilerini Bekliyor - Son Dakika
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Talas'ta Nostalji Dolu Antika Pazarı Ziyaretçilerini Bekliyor

Talas\'ta Nostalji Dolu Antika Pazarı Ziyaretçilerini Bekliyor

Tarihime dair izleri barındıran Antika Pazarı, Mevlana Mahallesi Pazar Yeri'nde her ayın ikinci Pazar günü ziyaretçileriyle buluşarak nostalji meraklılarına renkli seçenekler sunuyor.

09.11.2024 11:21  Güncelleme: 11:23
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Kurulduğu günden bu yana yoğun ilgiyle takip edilen ve üç ay önce Mevlana Mahallesi Pazar Yeri'ne taşınan Antika Pazarı, geçmişe duyulan özlemin giderildiği imkan ve ortamlar sunuyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın Kayseri'ye kazandırdığı ekonomiye dayalı önemli kültür-sanat etkinliklerinden birisi olan Antika Pazarı, 2019 yılında tarihi Harman Meydanında başlayan yolculuğunu Mevlana Mahallesi Pazar Yeri'nde sürdürüyor.

Daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla taşındığı yeni yerinde nostalji meraklılarına renkli seçenekler sunan Antika Pazarında halı, kilim ve seccadelerden tesbihe, saat, para ve puldan nostaljik ev eşyalarına kadar binlerce ürün satışa sunuluyor. Kayseri'den olduğu kadar Türkiye'nin değişik bölgelerinden antika satıcılarının da ilgi gösterdiği Antika Pazarı, şehrin en dikkat çeken sosyo-kültürel etkinlikleri arasında yer alıyor.

Her ayın ikinci pazar günü kurulması gelenek haline gelen Antika Pazarı, 10 Kasım Pazar günü yine Talas ve Kayseri halkına farklı bir gün yaşatacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas'ta Nostalji Dolu Antika Pazarı Ziyaretçilerini Bekliyor - Son Dakika

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