Talas'ta Pazar Yerinde Kavga Eden Esnafa Cezalar Uygulandı - Son Dakika
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Talas'ta Pazar Yerinde Kavga Eden Esnafa Cezalar Uygulandı

Talas\'ta Pazar Yerinde Kavga Eden Esnafa Cezalar Uygulandı

Talas Yenidoğan Perşembe Pazarında kavga eden 4 pazarcı esnafına 3 hafta ticari faaliyetten men ve toplamda 11 bin 812 lira para cezası kesildi. Uygulanan yaptırımlar, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

02.05.2025 10:55  Güncelleme: 10:56
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Talas Yenidoğan Perşembe Pazarında kendi aralarında kavga eden 4 pazarcı esnafına 3 hafta süre ile ticari faaliyetten men ve 11 bin 812 lira para cezası kesildi.

Vatandaşların güvenli ve huzurlu şekilde alışveriş yapmaları için denetimlerini sürdüren Talas Belediyesi zabıta ekipleri, aksine hareket eden esnaflara göz açtırmıyor. Bu çerçevede; geçtiğimiz hafta kendi aralarında kavga ederek pazar yerinin huzurunu kaçıran ve vatandaşları tedirgin eden 4 pazarcı esnafına 3 hafta süreyle tezgah açmama cezası tatbik edildi. Cezaları bu haftadan itibaren uygulanmaya başlanan 4 esnafa ayrıca toplamda 11 bin 812 lira para cezası kesildi.

Uygulanan yaptırımlar, vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı. Her hafta bu pazardan alışveriş yaptığını dile getiren bir vatandaş; "Kavgaya şahit olduk, gerçekten çok ürkütücüydü. Çoluk çocuk hepimiz tedirgin olduk. Belediyemizin bu konudaki hassasiyetini takdirle karşılıyoruz ve teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas'ta Pazar Yerinde Kavga Eden Esnafa Cezalar Uygulandı - Son Dakika

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