Talas\'ın Ramazan sahnesinde Alp Arslan rüzgarı

Talas Belediyesi'nin Ramazan ayına özel kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde Alp Arslan, Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Ramazan'ın manevi iklimine yakışan programda sanat müziği ve tasavvuf musikisinin seçkin eserleri seslendirilirken, salonu dolduran vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı.

Ramazan etkinlikleri çerçevesinde her hafta sonu düzenlenen programlar, Talas'ta kültür ve sanatın gönül dünyasıyla buluşmasına vesile olmaya devam ediyor. Bu kapsamda sahne alan Alp Arslan, güçlü yorumu ve sahne hakimiyetiyle dinleyicilerden büyük alkış aldı. Gecede ayrıca Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti Türk Sanat Müziği Korosu da Şef Suat Deringöl yönetiminde sahne aldı. Koro ve sazendeler, icra ettikleri eserlerle Ramazan akşamına ayrı bir zarafet kattı. Konser boyunca hem klasik Türk sanat müziğinin seçkin örnekleri hem de tasavvuf musikisinin gönül titreten eserleri seslendirildi. Konser sonunda sanatçıya çiçek takdim eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, duygu dolu bir konuşma yaptı; Başkan Yalçın; "Bir daha geliş sözü almak üzere sanatçımıza teşekkür ediyorum. Korona ve deprem gibi olaylar nedeniyle arayı uzattık, farkındayız. Sanatçımızla ben Van'da iki yıl görev yaptığımda program yapmıştık. O gün bugündür ben de özlemişim. Gönül pınarlarımızı coşturan değerli sanatçımıza çok teşekkür ediyorum. Musikişinas kardeşlerime, koromuza ve sazendelerimize de çok teşekkür ediyorum. Doğa Koleji yönetimi, öğretmen ve öğrencilerine de teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazan'lar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın'ın sözleri salonda büyük alkış alırken, program sonunda sanatçıya çiçek takdim edildi. Talas Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri, kültür, sanat ve maneviyatı bir araya getiren programlarla ilçe sakinlerini aynı gönül sofrasında buluşturmaya devam ediyor. - KAYSERİ