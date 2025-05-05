Talas ve Geumsan Kardeş Şehir Protokolü İmzaladı

Talas Belediyesi'nin Güney Kore'nin Geumsan şehri arasında yürütülen kardeş şehir ilişkileri, imzalanan protokol ile resmiyet kazandı.

İki şehir arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkileri canlandıracak protokole Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile Geumsan Belediye Başkanı Beom-İn Park imza koydu. Hatırlanacağı üzere 27 Eylül 2024'te Talas'a gelen Geumsan heyeti burada çeşitli temaslarda bulunmuş ve imzalanan ön protokolle iki şehrin kardeş olması yönünde adımlar atılmıştı.

Her iki şehrin meclislerinden geçen tekliflerin ardından Talas ile Geumsan, 5 Mayıs 2025 tarihinde karşılıklı olarak imzalanan protokolle birlikte resmen kardeş haline geldi. - KAYSERİ