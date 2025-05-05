Talas ve Geumsan Kardeş Şehir Protokolü İmzaladı - Son Dakika
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Talas ve Geumsan Kardeş Şehir Protokolü İmzaladı

Talas ve Geumsan Kardeş Şehir Protokolü İmzaladı

Talas Belediyesi, Güney Kore'nin Geumsan şehri ile kardeş şehir ilişkilerini imzaladığı protokol ile resmiyet kazandırdı. İki şehir arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkileri geliştirecek olan protokol, 5 Mayıs 2025'te imzalandı.

05.05.2025 11:23  Güncelleme: 11:25
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Talas Belediyesi'nin Güney Kore'nin Geumsan şehri arasında yürütülen kardeş şehir ilişkileri, imzalanan protokol ile resmiyet kazandı.

İki şehir arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkileri canlandıracak protokole Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile Geumsan Belediye Başkanı Beom-İn Park imza koydu. Hatırlanacağı üzere 27 Eylül 2024'te Talas'a gelen Geumsan heyeti burada çeşitli temaslarda bulunmuş ve imzalanan ön protokolle iki şehrin kardeş olması yönünde adımlar atılmıştı.

Her iki şehrin meclislerinden geçen tekliflerin ardından Talas ile Geumsan, 5 Mayıs 2025 tarihinde karşılıklı olarak imzalanan protokolle birlikte resmen kardeş haline geldi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas ve Geumsan Kardeş Şehir Protokolü İmzaladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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