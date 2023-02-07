Minik Eylül 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Minik Eylül 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

07.02.2023 10:12

Minik Eylül 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı Adıyaman'da bir kız çocuğu yaklaşık 29 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Minik Eylül 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da bir kız çocuğu yaklaşık 29 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Adıyaman il merkezinde Turgut Reis Mahallesi'nde deprem nedeniyle çöken 5 katlı bir binanın enkazından Eylül İklim Bali adlı kız çocuğu sağ olarak çıkartıldı. Binanın dördüncü katında yaşadığı öğrenilen ailenin enkaz altında aynı noktada kaldığı, Eylül İklim Bali'nin anne, baba ve ablasının hayatını kaybettiği belirlendi.

Gümüşhane ve Sürmene'den gelen ekiplerce kurtarılan kız çocuğu, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

minik eylül, Adıyaman, Eylül, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Minik Eylül 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:56 Enkaz altındaki güreşçilerden yüreklere su serpen haber! Taha Akgül, kurtarılma anlarını yayınladı
13:49 Depremzedeye tavrı gündem olmuştu! Nurettin Canikli gönderdiği mesajın görüntülerini paylaştı
13:41 Deprem sonrası acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarına fahiş artış yapıldı iddiası! Ticaret Bakanlığı denetim başlattı
13:38 Beyaz Sezon ilan edebilir! Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından TFF olağanüstü toplanıyor
12:45 Güreşçilerden sevindiren haber! Taha Akgül göçük altından çıkarılma anlarını paylaştı
12:41 Uyuduğu esnada göçükten çıkarılan küçük çocuktan gülümseten tepki: Ne oluyor ya
12:28 Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, deprem sonrası acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş artış yapıldığı iddialarına yönelik denetim başlattı
12:27 Depremden 30 saat sonra yüzleri güldüren mucizevi kurtuluşlar
12:26 Depremden etkilenen Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'a 48 saat süreyle özel araç girişi durduruldu
12:14 İskenderun Limanı'nda devrilen konteynerler yangına neden oldu! Söndürme çalışmalarına devam ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2023 14:11:22. #1.13#
SON DAKİKA: Minik Eylül 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement