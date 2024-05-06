Tan Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Erten Kayan ve Nalan Ateş Evlendi

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Dünya evine giren Tan Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Erten Kayan ile Nalan Ateş çiftini, siyaset ve iş dünyasını mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in kıydığı nikahın şahitleri, İYİ Parti Milletvekilleri Hasan Toktaş ve Selçuk Türkoğlu, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mahmut Akgöl, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ve CHP Nilüfer Belediye Başkan Vekili Mahmut Demiröz oldu. Yaklaşık bin kişinin katıldığı düğünde, Erten Kayan ve Nalan Ateş Kayan çiftinin en anlamlı gününe eş, dost, akraba ve yakınları tanık oldu.

Erten Kayan, "Kıymetli eşim Nalan ile bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız ve sevincimize ortaklık olduğunuz için teşekkür ederim. Nikahımızı kıyan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey olmak üzere, biz kırmayarak düğünümüze teşrif eden herkese şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - BURSA