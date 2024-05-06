Tan Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Erten Kayan ve Nalan Ateş Evlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tan Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Erten Kayan ve Nalan Ateş Evlendi

Tan Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Erten Kayan ve Nalan Ateş Evlendi

Dünya evine giren Tan Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Erten Kayan ile Nalan Ateş çiftini, siyaset ve iş dünyasını mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in kıydığı nikahın şahitleri, İYİ Parti Milletvekilleri Hasan Toktaş ve Selçuk Türkoğlu, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mahmut Akgöl, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ve CHP Nilüfer Belediye Başkan Vekili Mahmut Demiröz oldu. Yaklaşık bin kişinin katıldığı düğünde, Erten Kayan ve Nalan Ateş Kayan çiftinin en anlamlı gününe eş, dost, akraba ve yakınları tanık oldu. Erten Kayan, 'Kıymetli eşim Nalan ile bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız ve sevincimize ortaklık olduğunuz için teşekkür ederim. Nikahımızı kıyan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey olmak üzere, biz kırmayarak düğünümüze teşrif eden herkese şükranlarımızı sunuyoruz' dedi.

06.05.2024 15:07  Güncelleme: 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya evine giren Tan Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Erten Kayan ile Nalan Ateş çiftini, siyaset ve iş dünyasını mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in kıydığı nikahın şahitleri, İYİ Parti Milletvekilleri Hasan Toktaş ve Selçuk Türkoğlu, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mahmut Akgöl, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ve CHP Nilüfer Belediye Başkan Vekili Mahmut Demiröz oldu. Yaklaşık bin kişinin katıldığı düğünde, Erten Kayan ve Nalan Ateş Kayan çiftinin en anlamlı gününe eş, dost, akraba ve yakınları tanık oldu.

Erten Kayan, "Kıymetli eşim Nalan ile bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız ve sevincimize ortaklık olduğunuz için teşekkür ederim. Nikahımızı kıyan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey olmak üzere, biz kırmayarak düğünümüze teşrif eden herkese şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Selçuk Türkoğlu, Mustafa Bozbey, Fatih Karabatı, Şükrü Deviren, Hasan Toktaş, Erkan Aydın, Ercan Özel, İYİ Parti, Yenişehir, Karacabey, Osmangazi, Başsavcı, Siyaset, Selçuk, Dünya, Bursa, Aydın, Yerel, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tan Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Erten Kayan ve Nalan Ateş Evlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:35 Masadaki ana başlık öğretmen atamaları Kabine toplantısı Beştepe’de başladı Masadaki ana başlık öğretmen atamaları! Kabine toplantısı Beştepe'de başladı
15:32 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı 3 ilçe 4 beldede sandıklar tekrar kurulacak 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı! 3 ilçe 4 beldede sandıklar tekrar kurulacak
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artan serzenişlerin farkındayız, millete yukarıdan bakmak asla kabul edilemez Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artan serzenişlerin farkındayız, millete yukarıdan bakmak asla kabul edilemez
14:55 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğenini belediye şirketine başkan olarak atadı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğenini belediye şirketine başkan olarak atadı
13:34 Gaziantep’te çimento tankeri minibüse çarptı 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı Gaziantep'te çimento tankeri minibüse çarptı! 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı
16:38 UEFA’dan Halil Umut Meler’e kritik görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e kritik görev
15:51 Bursa’da genç kız sevgilisini bıçakladı Bursa'da genç kız sevgilisini bıçakladı
15:37 Konyaspor-Fenerbahçe maçına Alman VAR hakemi Konyaspor-Fenerbahçe maçına Alman VAR hakemi
14:57 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendim, ’zaman var’ dediler bekliyorum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendim, 'zaman var' dediler bekliyorum
14:47 İsrail’den Refah’a hava saldırısı Ölü ve yaralılar var İsrail'den Refah'a hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
14:45 Kızının düğününde fenalaşan kadın, hastanede hayatını kaybetti Kızının düğününde fenalaşan kadın, hastanede hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 16:51:32. #1.11#
SON DAKİKA: Tan Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Erten Kayan ve Nalan Ateş Evlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement