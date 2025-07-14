Tankın Ezdiği Otomobil 15 Temmuz'da Sergilendi - Son Dakika
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Tankın Ezdiği Otomobil 15 Temmuz'da Sergilendi

Tankın Ezdiği Otomobil 15 Temmuz\'da Sergilendi
14.07.2025 17:39
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15 Temmuz darbe girişiminde tank tarafından ezilen otomobil, Üsküdar Meydanı'nda sergilenmeye başladı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında tankın ezdiği otomobil, hain kalkışmanın 9. yılında Üsküdar Meydanı'nda sergilenmeye başlandı.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde tankın ezdiği otomobil, hain kalkışmanın 9. yılında Üsküdar Meydanı'nda sergilenmeye başlandı. Demir yığınına dönen araç, o gece yaşananların simgelerinden biri olarak vatandaşlara o karanlık geceyi hatırlatıyor. Üsküdar Kaymakamlığı ve 15 Temmuz Derneği iş birliğiyle Üsküdar Meydanı'na getirilen otomobil, görenlerin ilgi odağı oldu. Araç, 15 Temmuz gecesi İstanbul'da darbeci askerlerin kullandığı bir tankın namlusunun aracın içine girmesi ile kullanılamaz hale gelmişti. Metal yığını haline gelen otomobil, darbe girişiminin milletin direnişiyle bastırıldığının ve verilen mücadelenin en somut örneklerinden biri olarak sergileniyor.

"Çok büyük bir hain kalkışmanın içinden geçmişiz"

Sergilenen aracı ziyaret etmek için gelen İlhan Çetinkaya, "O zamanlar küçüktük, yani tam idrak edemiyorduk. Ama şu an görünce insan, o günkü ciddiyeti anlayabiliyor. Yani çok büyük bir hain kalkışmanın içinden geçmişiz. Aracın durumunu görünce, gerçekten namlunun arabanın içine girmesi çok kötü bir his. O an kendimi onun yerine koyuyorum, diyorum ki yani nasıl başardık? Çok kötü zamanlar geçirmişiz. Şimdi görünce insanın duyguları gerçekten böyle canlanıyor" dedi.

"Unutmadık, hiçbir zaman unutmayacağız"

Bir diğer ziyaretçi Salih Horoz ise, "Unutamıyorum çünkü sokaktaydım sabaha kadar. Allah bu millete bir daha bu tür geceler göstermesin. Unutmadık, unutmayacağız hiçbir zaman. Yeni nesile de aktarmaya çalışıyoruz milli davanın ne olduğunu, milliliğin ne olduğunu. Ama Allah'a şükür, devletimiz milletimizle birlikte o geceyi atlatmış olduk. Bambaşka bir geceydi o. Duygular tabii yaşanınca farklı oluyor. Bu millet canını, malını, her şeyini ortaya koydu. Bu duygu farklı bir duygu. İfade edilemiyor, zor. Onun için milletimizle birlikte o geceyi büyük bir başarıyla, halkın adına, milletimizin, devletimizin adına başarıyla geçirdik. Allah milletimizin, devletimizin yardımcısı olsun" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tankın Ezdiği Otomobil 15 Temmuz'da Sergilendi - Son Dakika

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