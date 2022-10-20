Tarihi ahşap köprü restore ediliyor - Son Dakika
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Tarihi ahşap köprü restore ediliyor

20.10.2022 12:21

Tarihi ahşap köprü restore ediliyor Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 19. yüzyıldan günümüze kadar ayakta kalan tarihi "Dört Ocak Köprüsü" restore ediliyor.

Tarihi ahşap köprü restore ediliyor

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 19. yüzyıldan günümüze kadar ayakta kalan tarihi "Dört Ocak Köprüsü" restore ediliyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan tarihi "Dört Ocak Köprüsü" restore ediliyor. 19.yüzyıldan günümüze kadar ayakta kalan ve Türkiye'deki sayılı tarihi ahşap köprüler arasında yer alan köprünün korunması için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalarla köprünün aslına uygun olarak rstore edilmesi hedefleniyor.

11,20 metre uzunluğa ve 3.90 metre genişliğe sahip olan dönemin ulaşım yapılarına da ışık tutuyor. At arabalarının kolay erişimini sağlamak amacıyla izlik tahtaları barındıran ahşap köprünün tarihe yenik düşmemesi de dikkat çekiyor.

Kaynak: İHA
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Kastamonu, Tosya, Yerel, Son Dakika

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