Tarihi Kentler Birliği Üyeleri Stratonikeia'yı Ziyaret Etti

Yerel

Tarihi Kentler Birliği üyeleri Stratonikeia'yı gezdi

MUĞLA - Tarihi Kentler Birliği 2'nci Olağan Meclis Toplantısı için Muğla Büyükşehir ve Menteşe Belediyesi'nin ev sahipliğinde Muğla'da bulunan Belediye Başkanları ve Meclis üyeleri Yatağan ilçesinde bulunan 3 bin yıllık dünyanın en büyük mermer antik kenti ve gladyatörler kenti Strtatonikeia'yı gezdi.

Cumartesi günü Muğla'nın Marmaris'te düzenlenen Tarihi Kentler Birliği 2'nci Olağan Meclis Toplantısı sonrası Pazar günü de toplantıya katılan Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve beraberindeki Belediye Başkanları ile Meclis üyeleri 3 bin yıllık antik kentin girişindeki Şaban Ağa Camii, Selçuklu Hamamı, Batı Caddesi ve Meclis binasını gezdi.

Stratonikeia ve Lagina Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Belediye Başkanları ve Meclis üyelerine antik kent hakkında bilgi verdi. Gezi sonrası açıklama yapan Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Buraları sahip çıkmak, gelecek kuşaklara aktaracağız diye uğraşıyoruz. Somut olan kültür mirasını görüyoruz. Bir de somut olmayan mirasımız var. En çabuk yok olacak olan da onlar. İnşallah biz de Tarihi Kentler Birliği olarak bu tür çalışmaları yerel yönetimler olarak destekleyeceğiz. Önemli olan buradaki yerel yöneticilerin buraların farkında olması. İlk kurulduğumuzda sayımız 52 idi. Şu anda 460. 500'e yaklaşıyoruz. İnşallah bu Türkiye'deki 500 Belediye Başkanı olarak bu eserlerin hepsinin gelecek kuşaklara aktarılması için çalışacağız" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Dünkü toplantının ardından bugün Stratonikeia antik kentine inceleme gezisi yapıyoruz. Değerli hocamız Bilal Söğüt'ün çalışmaları ile gün yüzüne çıkarılan gün yüzüne çıkartılan bu güzel kentimiz Muğla'mıza çok büyük bir değer kattı. Bundan sonra da bu çalışmalarımızı birlikte sürdüreceğiz. Bundan sonra Menteşe ilçemize geçeceğiz ve burada saha incelesini yapacağız. Muğla'mız bundan sonra da bu şekildeki toplantılara ve kongrelere ev sahipliği yapmaya devam edecek" dedi.