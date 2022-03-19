Tarihi zafer şiirler ve kahramanlık türküleriyle kutlandı - Son Dakika
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Tarihi zafer şiirler ve kahramanlık türküleriyle kutlandı

19.03.2022 14:18

Tarihi zafer şiirler ve kahramanlık türküleriyle kutlandı Denizli Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ne özel bir program düzenledi.

Tarihi zafer şiirler ve kahramanlık türküleriyle kutlandı

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ne özel bir program düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katılanlar unutulmaz bir zaman geçirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıldönümü nedeniyle anma programı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programına, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, Denizli Vali Yardımcısı Abdullah Etil, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Müziği Korosu Şefi Ahmet Nuri Çağdaş'ın yönettiği gecede birbirinden güzel kahramanlık türküleri, ağıtlar ve şiirler seslendirildi. Konser esnasında Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları da Çanakkale Zaferi'ni anlatan gösterileri ile büyük beğeni topladı. Konsere eşlik eden izleyiciler zaman zaman okunan şiirler ve ağıtları dinlerken duygusal anlar yaşadı.

Denizli'den 2514 şehit

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, bu özel gecenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Değirmenci, "Şehitlerimizi anıyoruz. 250 bin Mehmetçiğimiz, Kudüs'ten Şam'a, Saraybosna'dan Bakü'ye coğrafyamızın her tarafından şehitlerimiz var. Denizli'den de 2514 şehidimiz var. İsimlerini tespit ettik, İncilipınar Parkı'nda isimlerini sizlerle paylaştık. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi bir kere daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Çanakkale öyle bir zafer ki, Türk milletine kurtuluş yolunu açan, Yarbay Mustafa Kemal'den Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bu millete hediye eden bir zaferdir " diye konuştu.

Tarihi zafer şiirler ve kahramanlık türküleriyle kutlandı
Tarihi zafer şiirler ve kahramanlık türküleriyle kutlandı
Tarihi zafer şiirler ve kahramanlık türküleriyle kutlandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tarihi zafer şiirler ve kahramanlık türküleriyle kutlandı - Son Dakika


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