Tarım İşçisi Çamurlu Terliğiyle Markete Girdi - Son Dakika
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Yerel

Tarım İşçisi Çamurlu Terliğiyle Markete Girdi

Osmaniye'de bir tarım işçisi, çamurlu terliğini marketin içini kirletmemek için dışarıda çıkarıp alışverişe öyle devam etti. Market sahibi tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntü, takdir topladı.

23.07.2024 12:02
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Osmaniye'de çamurlu terliğini market kirlenmesin diye dışarda çıkarıp içeri öyle giren tarım işçisi, yaptığıyla takdir topladı.
Osmaniye'nin Yunus Emre Mahallesi'nde bir markete alışveriş için gelen tarım işçisi Şahin Turan, marketin yeni temizlendiğini fark etmesinin ardından çamurlu terliklerini marketin dışarısında çıkarıp, alışverişine öyle devam etti. Turan'ın ayağında bir şey olmadığını gören market sahibi Cihat Çakır'ın sorması üzerine Turan, terliğini çamur olduğu için dışarda çıkardığını söyledi. Olay karşısında hem şaşıran hem de duygulanan market sahibi Çakır o anları sosyal medya üzerinden paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede ilgi odağı olurken, Şahin Turan davranışı ile takdir topladı.
Tarlada sulama yaptığı için terliğinin çamur olduğunu söyleyen Şahin Turan, "Çiftçilikle uğraşıyorum sabah 5'te tarlaya giderken 6-7 gibi çocuklara kahvaltı için ekmek almaya geldim, ayakkabılarım çamurdu baktım içerisi pırıl pırıl parlıyor. Ben de öyle girsem içeri olmaz, terliği çıkardım, içeri girdim. Alışverişi yaptım, dışarı çıktım. Beni arayan arayana benim haberim yoktu. Ben keşfete mi düşmüşüm televizyona mı çıkmışım bilmiyorum en az 50 kişi aradı video attı, benim haberim yoktu" diye konuştu.
Emeğe saygı duyan insanların çevresinde olmasından mutlu olduğunu söyleyen market sahibi Cihat Çakır ise, "Yunus Emre Mahallesi'nde market işletmeciliği yapıyorum. Aslında rutin değil bamya sezonunda bamya çalışanlarının eksiklerini tedarik etmeleri için 4 buçukta marketimizi açıyoruz. Şahin abi de mahallemizin adamı, her sabah bamyaya gitmeden önce buradan ekmeğini, kahvaltılık ürünlerini alıyor. O gün Şahin abi içeriye girdiğinde ayağında ayakkabısının olmadığını fark ettim. Sorduğumda çamur olduğunu söyledi. Ben 'önemli değil, sıkıntı değil, senden önemli değil' desem de, 'yok olur mu' dedi, 'senin emeğine saygım var' dedi. Terliğini dışarıda bırakıp alışverişini yaptı ve gitti. Bu bana dokundu yani, etkilendim gerçekten böyle güzel insanların olması. Emeğe saygı duyan insanların çevremizde olması bayağı bir beni etkiledi. Ben de bunu sosyal medyada paylaştım, güzel tepkiler aldık" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarım İşçisi Çamurlu Terliğiyle Markete Girdi - Son Dakika

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