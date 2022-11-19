Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Sulama Konusunda Yardım İsteyen Osmaniyeli Vatandaşa: "Daha Adını Bile Söyleyemiyorsun" - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Sulama Konusunda Yardım İsteyen Osmaniyeli Vatandaşa: "Daha Adını Bile Söyleyemiyorsun"

19.11.2022 16:21

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Osmaniye’de Akdeniz Kahramanmaraşlılar Federasyonu'nu ziyaretinde, sulama konusundaki sorunlarını anlatan vatandaşa yanıt verirken, “Sen daha adını söyleyemiyorsun” dedi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Osmaniye'de Akdeniz Kahramanmaraşlılar Federasyonu'nu ziyaretinde, sulama konusundaki sorunlarını anlatan vatandaşa yanıt verirken, "Sen daha adını söyleyemiyorsun" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Osmaniye'de; Akdeniz Kahramanmaraşlılar Federasyonu'nu ziyaret etti. İbrahim Kalencik, ziyaret sırasında Bakan Kirişci'ye; "Sayın Bakanım, Düziçi'nin sulamasıyla ilgili... Dedemden kalan bir su var orada. Ben çocukluğumda iyi hatırlıyorum. Bu göletimiz ne olacak? Biz yanıyoruz" dedi.

Bakan Vahit Kirişci ise, "Daha adını bile söyleyemiyorsun… Bir de dedemden kaldı bilmem ne" dedi.

Bunun üzerine adını söyleyen vatandaş Kirişci'ye, "Ben İbrahim Kalencik. Amcanın kayını, Ökkeş amcanın kayını. Eski köy işletmelerinin şefi, Düziçi zabıta müdürü, çiftçi. Ufak da olsa çiftçi. Yardımınızı bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA
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Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Osmaniye, Akdeniz, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Sulama Konusunda Yardım İsteyen Osmaniyeli Vatandaşa: 'Daha Adını Bile Söyleyemiyorsun' - Son Dakika

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