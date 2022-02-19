Üye Girişi
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Denizli'ye 80 milyonluk araç desteği - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Denizli'ye 80 milyonluk araç desteği

19.02.2022 00:08

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Denizli'ye 80 milyonluk araç desteğiDENİZLİ Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 80 milyonluk hibe desteğiyle alınan 124 araç, Bakan Dr. Bekir Pakdemirli tarafından Denizli'deki hak sahiplerine teslim edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Denizli'ye 80 milyonluk araç desteği

DENİZLİ Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 80 milyonluk hibe desteğiyle alınan 124 araç, Bakan Dr. Bekir Pakdemirli tarafından Denizli'deki hak sahiplerine teslim edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2021 yılı çağrı dönemlerinde Denizli'deki süt toplama merkezleri, et işleme tesisleri ve üretici örgütlerine makine hibe desteği sağlandı. Bu kapsamda yüzde 50 ile 65 oranında destek almaya hak kazanan projelere, bugüne kadar 23 milyon 461 bin 125 TL para aktarıldı. İşlemleri devam eden 31 araç içeren 10 projeye, 9 milyon 73 bin 941 TL'lik hibenin yatırımların tamamlanmasıyla birlikte ödeneceği kaydedildi. 2021 yılında toplam yatırım tutarı 130 milyon TL olan 192 proje, Denizli ili genelinde bin 122 kişinin ek istihdamına olanak sağladı. Bu tutarın 80 milyon 882 bin 893 TL'si Bakanlık tarafından hibe olarak ödendi.

Bakanlığın hibe desteğiyle alınan 68 araç ve 56 tarımsal makine, sektör toplantısına katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Denizli'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafından hak sahiplerine teslim edildi. Sektör toplantısında yaptığı konuşmanın ardından Denizlili üreticilere kazandırılan araçların sıralandığı alana giden Bakan Pakdemirli, burada üreticilerle bir araya gelerek sohbet etti. Kendisine hediye edilen kılıç ile fotoğraf çektiren Pakdemirli, hibe desteği verilen araçların tarım sektörüne hayırlı olmasını diledi.

Yapılan teslim töreniyle süt toplama merkezlerine 6 adet tır, 5 adet kamyon, 47 adet kamyonet olmak üzere toplam 58 süt nakil aracı; et işleme tesislerine 10 adet frigorifik kamyonet; makine parklarına 3 adet biçerdöver, 14 makine parkına toplam 56 tarımsal makine kazandırıldı. Makine parkı projesi ile biçerdöver ve tarım makinelerinden 14 kooperatifin yararlanacağı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Denizli'ye 80 milyonluk araç desteği
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Denizli'ye 80 milyonluk araç desteği
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Denizli'ye 80 milyonluk araç desteği

YORUMLAR
500
Okyanusun ortasında Porschelar, Bentleylar, Audiler cayır cayır yanıyor! Yangın çıkan kargo gemisi okyanusun ortasında Okyanusun ortasında Porschelar, Bentleylar, Audiler cayır cayır yanıyor! Yangın çıkan kargo gemisi okyanusun ortasında Kız kaçırma nedeniyle başlayan 2 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri çıktı! Kız kaçırma nedeniyle başlayan 2 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri çıktı! Oğlunun ceza yediğini gören anne, çakarlı ışık cihazını oğlunun başında parçaladı Oğlunun ceza yediğini gören anne, çakarlı ışık cihazını oğlunun başında parçaladı

Bekir Pakdemirli, Tragger, Denizli, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Denizli'ye 80 milyonluk araç desteği - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:56 Türkiye Kupası'nda büyük final! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
23:53 Tunceli'de acı olay! Sünnet yemeğinde rahatsızlanan 9 yaşındaki Muhammed Ali hayatını kaybetti
23:31 Tecrübeli yorumcu Hıncal Uluç'tan çarpıcı tespit: Fenerbahçe, Ronaldo'yu alabilirdi
23:27 Cübbeli Ahmet, canlı yayında gündem olacak açıklamalar yaptı: İdam getirilsin, bunları Sultan Ahmet'te sallandıracaksın
23:03 Tecrübeli hoca Hamza Hamzaoğlu maç sonu istifa sinyali: Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, bize düşen bir görev varsa da bunu çekinmeden yaparız
22:49 Meteoroloji hava tahmin raporunu yayınladı! İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak yağacak
22:44 Ulusal Kanal'a konuk olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Hayal satma peşinde değilim
22:30 Konya-Kasımpaşa karşılaşması nefes kesti!
22:24 Trezeguet, adeta şov yaptı! Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri arka arkaya sıraladı
22:15 Fenerbahçe'de gündem olan paylaşım! Derbinin ardından yine kulak tıkadılar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 00:15:23. #1.11#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Denizli'ye 80 milyonluk araç desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement