Tarımda Kadın Eli Projesi Düzce\'de Tanıtıldı

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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen "Tarımda Kadın Eli Projesi" tanıtımı gerçekleştirildi.

DTSO salonunda ki tanıtım toplantısına Vali Selçuk Aslan, Belediye Başkan Yardımcısı Okan Kaltu, DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar, Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gökçe Ülkü Altay ve icra kurulu üyeleri ile çok sayıda kadın girişimci katılım sağladı.

"Tarım ve turizmde ilerlememiz lazım"

Program, DTSO Genel Sekreter Yardımcısı Engin Çavuş'un proje sunumuyla başladı. DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık bundan sonraki yatırımların tarım ve turizme olması gerektiğini belirterek "Düzce'nin bereketli topraklarında ne ekersek karşılığını veriyor, ne üretsek katma değer sağlıyor. Göreve geldiğimizden beri oda olarak, sanayi konusunda yeterli seviyelere ulaştığımızı, bundan sonraki yatırımların ve çalışmaların tarım ve turizm konularında olması gerektiğini savunuyoruz. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde tüm Türkiye genelinde başlatılmış olan Tarımda Kadın Eli projesine oda olarak biraz farklılık getirmek istedik. Ayrıca, proje yarışmasında ilk üçe giren kadın girişimcilere verilecek ödüller odamız tarafından karşılanacaktır. Projenin yürütücülüğünü ülke genelinde olduğu gibi Kadın Girişimcilerimiz üstlenecek. Biz de oda olarak kendilerine destek vereceğiz. Kadınların ekonomik hayata katılımı, modern tarımın yaygınlaştırılmasının amaçlandığı bu güzel projenin ilimize ve kadınlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Birlikte başaracağız"

Vali Selçuk Aslan, "Tarımda Kadın Eli Projesinin, Düzce Ticaret Sanayi Odası Koordinatörlüğü'nde Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Tarım İl Müdürlüğümüzün destek ve katkılarıyla inşallah bugün startını veriyoruz. Bu projeye desteğimiz tamdır. Düzce'miz biraz önce Erdoğan Başkan'ın da ifade ettiği gibi toprağına neyi eksek karşılığını fazlasıyla veren bir coğrafyada.

Kadınlarımız da ekonominin içerisine girdikçe, başarı hikayelerine yazdıkça biz daha istikrarlı yürümeye başladık. İnşallah koşmaya da başlayacağız. Dünya devletleri içerisinde ülkemizin refahını arttırma konusunda kadın, erkek, genç, yaşlı hep beraber çalışarak hem kendi refahımızı hem memleketimizin kalkındırılmasını bizler sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Tarımda Kadın Eli Projesi ile; 50-100 arası kadının tarım alanında teknik bilgi, ilgi ve yeterliliklerinin artırılması, 50-100 arası kadının girişimcilik özelliklerinin geliştirilmesi, 50-100 arası kadına tarım ürünlerinin ticarileştirilmesi konusunda yetkinlik kazandırılması ve Proje sonunda en az 5 kadın girişimci tarafından işletme kurulması hedefleniyor. Fındık Yetiştiriciliği 148 saat, fındık budama 40 saat, meyve ağaçlarında budama 48 saat, süs bitkilerin budama 80 saat, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği 72 saat, sebze yetiştiriciliği 124 saat, arıcılık 84 saat, uluslararası markalaşma eğitimi, paketleme ve tasarım teknikleri eğitimi, satış teknikleri ve pazarlama eğitimi, sosyal medya yönetimi ve e-ticaret eğitimi, müşteri ilişkileri ve müşteri bulma teknikleri eğitimi, finansal yönetim ve yatırım analizi eğitimi, girişimcilik destekleri ve hibe programları bilgilendirme semineri ve proje hazırlama eğitimi verilecek olup, süreç sonunda da proje yarışması yapılacaktır. Yarışmada ilk üçe girecek olan kadın girişimcilerin ödülleri de Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından karşılanacak.

Proje sonunda Düzce'den Alsana Portalının tanıtımının yapılması ve kadın girişimcilerin bu portal üzerinden ürünlerini tanıtabilmeleri sağlanacaktır. - DÜZCE