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Tarımın Kadın Yıldızları Projesi

Tarımın Kadın Yıldızları Projesi

SuperFresh, kadın çiftçileri güçlendirmek için 'Tarımın Kadın Yıldızları' projesini sürdürüyor.

19.09.2024 12:52
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SuperFresh'in, tarımda fırsat eşitliğini sağlamak ve kadın iş gücünü görünür kılmak amacıyla yürüttüğü "Tarımın Kadın Yıldızları" projesi, Sustainable Brands Türkiye etkinliğinde ele alındı. Kerevitaş CEO'su Mert Altınkılınç, 'Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin: Tarımın Kadın Yıldızları' panelinde, "Raporlar tarım alanında çalışan kadınların yaklaşık yüzde 80'inin ücret almadan bu alanda çalıştığını ortaya koyuyor. 150 bin ton zirai ürün hacmiyle Türkiye'nin en büyük tarım tedarikçilerinden biriyiz. 2022'de başlattığımız bu projeyle kadın çiftçilerimizi destekliyoruz. 3 yılda yüzde 100 artış hedeflediğimiz kadın çiftçi oranına 1 yılda ulaştık. Kadın çiftçilerimize onarıcı tarım odağında yapay zeka, finansal ve ekolojik okuryazarlık ile girişimcilik eğitimleri veriyoruz" dedi.

Türkiye'nin lider dondurulmuş gıda markası SuperFresh'in, tarımda çalışan kadın iş gücünü görünür kılmak, kadın çiftçileri güçlendirmek ve fırsat eşitliği sağlamak amacıyla 2022'de başlattığı Tarımın Kadın Yıldızları projesi, Sustainable Brands Türkiye etkinliğinde detayları ile ele alındı. Akademi-Sanayi- Sivil Toplum iş birliği açısından etkili bir örnek teşkil eden projede yapılan çalışmalar ve tarım alanında akıllı çözümler sunan sosyal girişim Tabit ile sahadaki iş birliğine ilişkin detaylar aktarıldı. Projenin gelecek dönem hedeflerinin aktarıldığı panelde, Kerevitaş CEO'su Mert Altınkılınç'a, Tabit kurucusu Tülin Akın ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Tamer Atabarut eşlik etti.

"Sürdürülebilir gelecek için fırsat eşitliğini destekliyoruz"

Kerevitaş olarak çevresel performansın yanı sıra fırsat eşitliği ve kapsayıcılık odağında kararlılıkla çalıştıklarını kaydeden Altınkılınç, "Sosyal sürdürülebilirlik alanında dönüştürücü etkimizi pekiştirecek projeler geliştirmek en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Türkiye'de bu alanda çalışan kadınların yüzde 80'i ailelerine ait tarlalarda ücretsiz çalışıyor. Bu iş gücünün potansiyelini ortaya çıkarmak ve kadınları desteklemek amacıyla Tarımın Kadın Yıldızları projesini başlattık" dedi.

"Tarımın Kadın Yıldızları kısa zamanda dikkat çeken ve ilham veren bir yolculuğa dönüştü"

150 bin ton ürün hacmiyle Türkiye'nin en büyük tedarikçilerinden biri olduklarını ifade eden Mert Altınkılınç, "2022'de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle başlattığımız projeyle, desteklediğimiz kadın çiftçi oranını 3 yılda yüzde 100 artırmayı hedefledik, bu hedefimize 1 yılda ulaştık. Projemiz kısa sürede globalde de 8 ödüle layık görüldü. Geçtiğimiz Eylül'de BM'deki özel oturumda örnek proje olarak sunuldu. Doğru yolda olduğumuzu gösteren bu ödüller bizi daha da yüreklendirdi. Bu sebeple bu yıl projenin ikinci etabında deyim yerindeyse 'vites büyüttük' ve daha fazla sayıda kadın çiftçiye ulaşma hedefiyle çalışmalarımızı hızlandırdık. Yeni dönemde, tohum seçiminden hasada kadar her aşamada yanında olduğumuz kadın çiftçilerimize proje paydaşımız Tabit ile birlikte yapay zeka, finansal ve ekolojik okuryazarlık ile girişimcilik eğitimleri vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de tarıma bakış, tarımda kadının rolü gibi önemli konularda içgörüler elde ettik"

IPSOS ve Boğaziçi Üniversitesi ile yaptıkları Sosyal Etki Araştırması hakkında konuşan Altınkılınç, "Araştırma ile projenin ortaya koyduğu güçlü etkinin yanı sıra Türkiye'de tarıma bakış, tarımda kadının rolü gibi önemli konularda içgörüler elde ettik. Bu araştırmaya dahil olan kadınların tamamı, Tarımın Kadın Yıldızları'nın hayatlarında önemli ve olumlu bir değişim meydana getirdiğini, finansal teşviklerin ekonomik özgürlüklerini ve özgüvenlerini artırdığını belirtti. Yeni dönemde Tabit'in başarılı saha çalışmalarını ve geniş çiftçi ağını, SuperFresh'in gücüyle birleştirerek daha çok kadın çiftçimizi 'Tarımın Kadın Yıldızları' arasına katacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, Kadın, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tarımın Kadın Yıldızları Projesi - Son Dakika

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