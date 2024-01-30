Tarsus Belediye Başkanı: Tarsus tarım, sanayi ve değerli toprağıyla öne çıkan bir kent

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Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus'un ateşe atılacak bir kent olmadığını belirterek, ilçenin tarım, sanayi ve değerli toprağıyla öne çıkan bir kent olduğunu söyledi.

Bozdoğan katıldığı bir programda, halkın hizmeti unutmadığını belirterek, "Siyaset sadece ilçe binalarında yapılmaz her yerde yapılır. Bugün yolda yürürken bile siyaseti yaparsın, halk bunu çok iyi anlatır. Açtığımız etüt merkezinde ders çalışan çocuklarımızın yazdığı mektuplar var. Halkın yazdığı mesajları göreceksiniz. Bir telefona 3 günde on binlerce mesaj gelir mi. Belki çoğuna dönemedim. Çünkü yetişme şansım yok. Ama şunu gördüm, benim halkım kendine hizmet edene inanılmaz sarılıyor. Bunu doktorken de yaşadım. Halk hizmeti unutmuyor" dedi.

Tarsus gibi kadim bir kentin değerinin bilinmesi gerektiğine işaret eden Bozdoğan, "Kentimizde o kadar güzellikleri var ki, bu kenti yöneten insanlar seçilirken direk olarak halk bunları tayin etmeli. İstanbul'da yaşayan bir milletvekili değil. Birilerini emriyle olması değil. Biz meclis üyelerimizi belirliyoruz. Öylesine değerli hocalar, akademisyenler var ki, hepsi bu kenti yönetebilecek insanlar. Sizler bile çok şaşıracaksınız. Ama maalesef ki bana öyle meclis üyeleri dikte ettiler ki, tek bir tanesi bile benim seçtiğim meclis üyesi değildi. 5 yıl boyunca bunun acısını çok çektim. Meclis üyeleri bir kentin gelişimi için projeler verir. Ama maalesef kendi partimdeki meclis üyelerimde bu olmadı." ifadelerini kullandı.

"Yarın deprem olacak gibi hazırlık olmalıyız"

Depreme dirençli kentler oluşturmak için özen gösterdiğini dile getiren Başkan Bozdoğan, "Kentsel dönüşümün 8 Şubat'ta ihalesi yapılıyor, bunun arkasında diğer mahallelerimizde gelecek. Tarsus'ta geçmiş dönemlerde kıyı kenar şeritlerine uyulmamış, sel alanları içerisine siteler yapılmış. Bunların teker teker temizlenmesi kadar insanlarımıza güven verecek çalışmalar yapılmalı. Kimin nerede olduğunu gösterecek telefon uygulamasının protokol sözleşmesini bir an evvel imzalamak için arkadaşları davet ettim. Herkesin kendi telefonlarına uygulamalar verildiği zaman, tek bir merkezden belediyeden takip edilip, olay anında görebileceğiz. Biz sanki yarın deprem olacak gibi hazırlıklı olmalıyız" diye konuştu.

Ayrım yapmadan hizmet ettiklerini kaydeden Bozdoğan, "Burası tarımıyla, sanayisiyle taşı toprağı altın olan bir kent. Keşke bazı hizmetlerde daha çabuk olup yapılsaydı. Tarsus'u Ankara, Mersin, Adana yönetemez. İl'le de Tarsus diye bağırmamın tek nedeni buydu. Bu kenti bu halk yönetir" dedi.

Roma yolu ve kent meydanı ile ilgili bilgiler veren Bozdoğan, "Roma Yolu 31 yıldır Tarsus'un göbeğinde mezbele bir yer. Hiçbir şey yapamadılar, yapmadılar. Biz seneye Allah izin verirse burayı da yapacağız. Önce kent meydanını yapıyoruz. Biz kent meydanı için Anıtlar Kuruluna gittik, eğer uğraşmasaydık 30 yıl beklerdik. Muhteşem bir şey oluyor, çalışmalar bitiyor" şeklinde konuştu. - MERSİN