Tarsus\'ta Bebek Kütüphanesi ve Eğlence Kampüsü kurulacak

02.06.2026 16:48  Güncelleme: 16:49
Tarsus Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısında, Kırklarsırtı Mahallesi'ndeki tesisin Bebek Kütüphanesi ve Eğlence Kampüsü'ne dönüştürülmesi, öğrenci yurdu projesi ve imar düzenlemeleri gibi önemli kararlar alındı.

Tarsus Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Ali Boltaç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda çocuklara yönelik yeni sosyal yaşam alanı, öğrenci yurdu projesi ve çeşitli imar düzenlemelerine ilişkin önemli kararlar alındı.

Meclis toplantısında en dikkat çeken gündem maddelerinden biri, Kırklarsırtı Mahallesi'nde bulunan tesisin 'Tarsus Belediyesi Bebek Kütüphanesi ve Eğlence Kampüsü' olarak isimlendirilmesi oldu. Yapılan görüşmelerin ardından öneri oy çokluğuyla kabul edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, uzun yıllardır atıl durumda bulunan alanı çocuklar ve aileleri için yeni bir yaşam merkezine dönüştürdüklerini belirterek, "Burası yıllardır kullanılmayan bir durumdaydı. Göreve geldiğimizde buranın Tarsus'a yakışan bir işlev kazanması gerektiğini düşündük. Bebek Kütüphanesi ve Eğlence Kampüsü ile çocuklarımızın aileleriyle birlikte zaman geçirebileceği yeni bir alan oluşturuyoruz" dedi.

Toplantıda ayrıca Özel Bahşiş Yörükleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenecek Yörük Şenliği için talep edilen destek konusu da ele alındı. Başkan Boltaç, Yörük kültürünün Tarsus'un önemli değerlerinden biri olduğunu vurgulayarak, geleneklerin yaşatılmasına katkı sunan organizasyonları önemsediklerini ifade etti. Söz konusu talep değerlendirilmek üzere ilgili komisyonlara sevk edildi.

Mecliste görüşülen bir diğer önemli konu ise Kaleburcu Mahallesi'nde yapılması planlanan öğrenci yurdu projesi oldu. Başkan Boltaç, öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için projeyi önemsediklerini belirterek, kent planlamasının da göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

Haziran ayı meclis toplantısında ayrıca Alibeyli Mahallesi'nde zeytinyağı üretim tesisi kurulmasına yönelik uygulama imar planı ile Sayıştay denetim raporları doğrultusunda bazı dernek ve meslek kuruluşlarına yapılan taşınmaz tahsislerine ilişkin önceki meclis kararlarının iptal edilmesine yönelik gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Ali Boltaç, alınan kararların Tarsus'un geleceğine katkı sunmasını temenni ederek, "Kentimizin ihtiyaçlarını gözeten, hemşehrilerimizin yaşamına dokunan hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haziran ayı meclis toplantısında alınan kararlarla çocuklara yönelik yeni sosyal alanlar, öğrenci barınmasına katkı sağlayacak yatırımlar ve kamu hizmetlerini güçlendirecek projeler için önemli adımlar atıldığı bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

