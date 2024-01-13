Tarsus Belediyesi, Adana 16. Çukurova Kitap Fuarı\'nda Tarsus\'u temsil edecek

Tarsus Belediyesi, Adana 16. Çukurova Kitap Fuarı'nda Tarsus yayınları ve Tarsuslu yazarlar ile Tarsus'u temsil edecek. Çukurova Kitap Fuarı, 13-21 Ocak 2024 tarihleri arasında TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak.

TÜYAP Adana Fuarcılık A.Ş. tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği ile (ÇUFAŞ) Çukurova Fuarcılık A.Ş. Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile düzenlenen, bölgenin kültürel yaşamına önemli katkılar sunan Çukurova Kitap Fuarı; panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan bir dizi kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak. Ayrıca dokuz gün boyunca düzenlenecek etkinlikler ve imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşma fırsatı yakalayacak.

Tarsus Belediyesi de Tarsus Belediye yayınları, Tarsus içerikli yayınlar, Tarsus yayınevleri ve Tarsuslu yazarlar ile 9 gün boyunca Adana Çukurova 16. Kitap Fuarında 711 D standında Tarsus'u temsil edecek. İmza günleri de düzenleyecek olan Tarsus Belediyesi, Uğur Pişmanlık, Remzi Karabulut, Hikmet Öz, Nihat Çapar, Ufuk Sürmeli, Cemile Cereb, Hüseyin Sungur, Dr. Ali İhsan Ökten, Dr. İsmail Sarp Aykurt, Dr. Erkan Özaydın, Fatma Özger Bilgiç gibi yazarları da fuar takvimi boyunca ağırlayacak.

BOZDOĞAN: " SADECE YAZARLARIN DEĞİL TARSUS İÇİN BİR ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞAN HERKESİN DESTEKÇİSİYİZ"

10 bin yıllık tarihiyle Çukurova'da tarihin merkezi olan Tarsus'un, araştırmacılar ve yazarlar tarafından ilgiyle karşılandığını belirten Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Sadece yazarların değil Tarsus'un gelişimi için bir şeyler yapmaya çalışan herkesin destekçisiyiz ve desteklemeye de devam edeceğiz" dedi.

Tarsus'un gelişimi ve tanıtımı için her türlü çalışmayı desteklediklerini ve Tarsus'un gelişimi için canla başla çalıştıklarını dile getiren Başkan Bozdoğan, yeni yatırımlarla Tarsus'u yeniden Çukurova'nın merkezi haline getireceklerini ve Tarsusluların artık hak ettiği değeri ve gelişimi göreceğini söyledi.