 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tarsus Belediyesi, Adana 16. Çukurova Kitap Fuarı'nda Tarsus'u temsil edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Tarsus Belediyesi, Adana 16. Çukurova Kitap Fuarı'nda Tarsus'u temsil edecek

Tarsus Belediyesi, Adana 16. Çukurova Kitap Fuarı'nda Tarsus yayınları ve Tarsuslu yazarlar ile Tarsus'u temsil edecek. Fuar, 13-21 Ocak 2024 tarihleri arasında TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Tarsus Belediyesi, Tarsus Belediye yayınları, Tarsus içerikli yayınlar, Tarsus yayınevleri ve Tarsuslu yazarlar ile 9 gün boyunca Adana Çukurova 16. Kitap Fuarında 711 D standında Tarsus'u temsil edecek. İmza günleri de düzenleyecek olan Tarsus Belediyesi, birçok yazarı da fuar takvimi boyunca ağırlayacak.

Tarsus Belediyesi, Adana 16. Çukurova Kitap Fuarı\'nda Tarsus\'u temsil edecek
13.01.2024 - 10:16,
Abone Ol

Tarsus Belediyesi, Adana 16. Çukurova Kitap Fuarı'nda Tarsus yayınları ve Tarsuslu yazarlar ile Tarsus'u temsil edecek. Çukurova Kitap Fuarı, 13-21 Ocak 2024 tarihleri arasında TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak.

TÜYAP Adana Fuarcılık A.Ş. tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği ile (ÇUFAŞ) Çukurova Fuarcılık A.Ş. Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile düzenlenen, bölgenin kültürel yaşamına önemli katkılar sunan Çukurova Kitap Fuarı; panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan bir dizi kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak. Ayrıca dokuz gün boyunca düzenlenecek etkinlikler ve imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşma fırsatı yakalayacak.

Tarsus Belediyesi de Tarsus Belediye yayınları, Tarsus içerikli yayınlar, Tarsus yayınevleri ve Tarsuslu yazarlar ile 9 gün boyunca Adana Çukurova 16. Kitap Fuarında 711 D standında Tarsus'u temsil edecek. İmza günleri de düzenleyecek olan Tarsus Belediyesi, Uğur Pişmanlık, Remzi Karabulut, Hikmet Öz, Nihat Çapar, Ufuk Sürmeli, Cemile Cereb, Hüseyin Sungur, Dr. Ali İhsan Ökten, Dr. İsmail Sarp Aykurt, Dr. Erkan Özaydın, Fatma Özger Bilgiç gibi yazarları da fuar takvimi boyunca ağırlayacak.

BOZDOĞAN: " SADECE YAZARLARIN DEĞİL TARSUS İÇİN BİR ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞAN HERKESİN DESTEKÇİSİYİZ"

10 bin yıllık tarihiyle Çukurova'da tarihin merkezi olan Tarsus'un, araştırmacılar ve yazarlar tarafından ilgiyle karşılandığını belirten Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Sadece yazarların değil Tarsus'un gelişimi için bir şeyler yapmaya çalışan herkesin destekçisiyiz ve desteklemeye de devam edeceğiz" dedi.

Tarsus'un gelişimi ve tanıtımı için her türlü çalışmayı desteklediklerini ve Tarsus'un gelişimi için canla başla çalıştıklarını dile getiren Başkan Bozdoğan, yeni yatırımlarla Tarsus'u yeniden Çukurova'nın merkezi haline getireceklerini ve Tarsusluların artık hak ettiği değeri ve gelişimi göreceğini söyledi.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Tarsus Belediyesi, Çukurova, Tarsus, Adana, Edebiyat, Kültür, Etkinlik, Belediye, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tarsus Belediyesi, Adana 16. Çukurova Kitap Fuarı'nda Tarsus'u temsil edecek - Son Dakika


11:04
9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
09:45
MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü
09:32
Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın peş peşe ödül almasına tepki gösterdi Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın peş peşe ödül almasına tepki gösterdi
08:42
Pençe-Kilit Harekâtı'nda şehit düşen kahramanlarımızın kimlikleri açıklandı Pençe-Kilit Harekâtı'nda şehit düşen kahramanlarımızın kimlikleri açıklandı
08:20
Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
08:00
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi
07:40
Yapay zeka dolandırıcılığının yeni hedefi olan Esra Erol, yasal yollara başvurdu Yapay zeka dolandırıcılığının yeni hedefi olan Esra Erol, yasal yollara başvurdu
04:48
Şehit ailesine acı haber kaldıkları çadırda ulaştı Şehit ailesine acı haber kaldıkları çadırda ulaştı

Son Dakika
11:04 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
09:45 MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü
09:32 Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın peş peşe ödül almasına tepki gösterdi
08:42 Pençe-Kilit Harekâtı'nda şehit düşen kahramanlarımızın kimlikleri açıklandı
08:20 Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
08:00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi
07:40 Yapay zeka dolandırıcılığının yeni hedefi olan Esra Erol, yasal yollara başvurdu
04:48 Şehit ailesine acı haber kaldıkları çadırda ulaştı
02:00 Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
01:37 Moody's Türkiye'nin kredi notunu teyit etti ve not görünümünü pozitife çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 11:16:04. #1.12#
SON DAKİKA: Tarsus Belediyesi, Adana 16. Çukurova Kitap Fuarı'nda Tarsus'u temsil edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement