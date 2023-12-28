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Tarsus Belediyesi, Evsel Katı Atık Ücretlerini Almayan Tek Belediye - Son Dakika
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Tarsus Belediyesi, Evsel Katı Atık Ücretlerini Almayan Tek Belediye

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, belediyelerin inisiyatifine bırakılan evsel katı atık ücretlerinden feragat ederek halkın ekonomik çıkarlarını gözettiğini belirtti. Bozdoğan, Tarsus Belediyesi'nin katı atık bedelini almayan bölgedeki tek belediye olduğunu vurguladı. Ayrıca, başkan kreş sayısının artırılacağını ve kent meydanı ile ekmek fabrikası gibi önemli projelerin hayata geçirileceğini açıkladı.

Tarsus Belediyesi, Evsel Katı Atık Ücretlerini Almayan Tek Belediye
28.12.2023 - 21:06,
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Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, belediyelerin inisiyatifine bırakılan evsel katı atık ücretlerinden feragat ederek halkın ekonomik çıkarlarını gözettiklerini belirterek, "350 milyon liranın üstünü çizen, halkın çıkarları uğruna yoksullukla savaşan bir Tarsus Belediyesi katı atık bedelini almayan bölgedeki tek belediyedir" dedi.

Tarsus Belediyesi Aralık Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan başkanlığında yapıldı. Vatandaşın cebindeki paraya dokunulmadığını söyleyen Bozdoğan, "Tam tamına 350 milyon TL paraya dokunmadık. 350 milyon liranın üstünü çizen, halkın çıkarları uğruna yoksullukla savaşan bir Tarsus Belediyesi var. Bugün de 101 milyon liraya dokunmamak için toplamda 350 milyon TL bedelindeki evsel katı atık bedelinin ücretini istemediğimizi deklare ettik ve komisyonlara gönderdik. Bunu da bütçeye girdirmedik. Yani bütçe görüşmeleri yaparken 'böyle bir geliri bekliyoruz' diyerekten Tarsus Belediyesinin bütçesindeki rakamları da yükseltebilirdik. Ama biz bu parayı almayacağımızı önceden deklare ettik" ifadelerini kullandı.

Katı atık bedelinin alınmadığını kaydeden Başkan Bozdoğan, "Su faturalarınızı ve su faturalarınızın ucuz gelmesinin sebebi Tarsus Belediyesinin yoksullukla savaşıdır. Katı atık bedelini almayan bölgedeki tek belediyedir. Mersin'de bunun bir örneğini göremezsiniz. Çamlıyayla'ya gidin, bunlar yazılır. Yenişehir'e gidin, Akdeniz'e gidin, Toroslar'a gidin hepsinde yazılır. Ama vatandaşın cebindeki parayı Tarsus Belediyesi almıyor. Bu bir enflasyonla savaş, vatandaşımıza küçük bir destek. İller bankasından gelen kendi payları azalırken, cebinizi yakan düşmanla aslında bir savaşımız. Tarsus'a armağan ettiğimiz 350 milyon tutarındaki bu faturayı bugün buradan size gururla haykırıyorum" diye konuştu.

"Kreş sayımızı 20'ye tamamlayacağız"

5 yılda kreş sayısında ciddi bir şekilde artış olduğunu vurgulayan Başkan Bozdoğan, "Fedakarlık dedim. Bugün Büyükşehir Belediyesinin Tarsus'ta yaptırdığı bir tane kreşimiz var. 2019'dan itibaren 16 milyon nüfuslu İstanbul'da yapılan kreş sayısı toplamda 32. Ben bu koltuğa oturduğumda Tarsus Belediyesine ait bir tane kreş vardı. Yalnızca bu belediyede çalışan personellerin çocukları faydalanabiliyordu. Şu an Tarsus Belediyesi eliyle yapılan ve tüm kreşlerde Tarsus'takinin dörtte bir fiyatına eğitim gördüğü kreş sayımız 16. Söz vermiştik 4 kreşimizde yolda, toplamda 20'ye tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

Tarsus'un yıllar sonra kavuşacağı kent meydanından bahseden Bozdoğan, şöyle devam etti; "102 yıl önce düşmandan kurtarılmış bir kentin onuru, gururu ve şanını kutlayacak bir meydanı var mıydı? Yoktu. Kavşaklar yapıldı, fiskeyeler yapıldı. Bütün kaldırımlara tuğlalar döşendi. Peki, 10 Kasımları, 29 Ekimleri, 30 Ağustosları, 23 Nisanları, 27 Aralıkları caddede arabaların, esnafın, çarşının, pazar yerinin ortasında kutlamaya reva görüldü. Bazen kentin utancı olur, kapatmaya çalışırız. Bu şehre yaptığımız bu ayıbı örtmek için de kent meydanı için Anıtlar Kurulunun defalarca yanlarına giderek iznini çıkarttık."

"5 kat büyüklüğünde bir ekmek fabrikası açıyoruz"

Kente kazandırılan önemli projelerden bahseden Bozdoğan, "Tarsus Kültür Merkezini görüyorsunuz gelip geçerken. Nihayet bu tesisi Tarsus'a kazandırıyoruz. Çalışmalarımız hızlandı. Gece gündüz devam ettirerek, bir an evvel kullanımınıza açacağız. Dilediğiniz konseri, oyunu, sergiyi keyfinizce izletecek, tüm sanatçılarımızı şehrimizde, huzurunuzda ağırlamak için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Günde 60 bin ekmek çıkardığımız fırınımızdan en az 5 katı büyüklüğünde ikinci fırınımızı açıyoruz. Saatlerce ucuza ekmek bekleyen vatandaşlarımızı mağdur etmeyerek 5 kat büyüklüğünde bir ekmek fabrikası açıyoruz. Fedakarlıksa, önce ekmekten, sofradan, rızıktan başlıyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Tarsus Belediyesi, Evsel Katı Atık Ücretlerini Almayan Tek Belediye - Son Dakika


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