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Tarsus Belediyesi Kendi Üretim Tesislerinde Çiçek ve Fidan Yetiştiriyor - Son Dakika
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Tarsus Belediyesi Kendi Üretim Tesislerinde Çiçek ve Fidan Yetiştiriyor

Tarsus Belediyesi, çiçek ve fidanı kendi üretim tesislerinde yetiştirerek tasarruf sağlıyor ve kenti güzelleştiriyor. Üreten bir belediye anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, binlerce fidan ve çiçeği kendi tesislerinde yetiştirerek kaynakları daha verimli kullanmayı ve kenti güzelleştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Tarsus Belediyesi, çevre düzenlemeleri kapsamında park, bahçe, mesire alanı gibi projelerde fidan dikimi gerçekleştiriyor ve etkinliklerde halka ücretsiz dağıtıyor. Ayrıca, farklı türlerde çiçek ve bitki üretimi yaparak yeşil alanlara ve koruluklara katkı sağlıyor.

02.01.2024 - 17:09,  Güncelleme: 17:28
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Tarsus Belediyesi, çiçek ve fidanı kendi üretim tesislerinde yetiştirerek bir yandan tasarruf sağlıyor bir yandan kenti güzelleştiriyor. Tüketen değil üreten bir belediye anlayışı ile hareket ettiklerini belirten Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, "Üreten bir belediye olarak ihtiyaç duyduğumuz ürünleri kendimiz üreterek bütçe tasarrufu yapıyoruz. Binlerce fidan ve çiçeği kendi tesislerimizde yetiştirerek kaynaklarımızı daha verimli kullanıyoruz aynı zamanda kenti güzelleştiriyoruz" dedi.

Tarsus Belediyesi, kent genelinde park, bahçe, mesire alanı, yeşil alanlar gibi projelerde çevre düzenlemeleri kapsamında birçok fidan dikimi gerçekleştiriyor. Bu dikilen fidan ve çiçekler, belediyenin üretim tesislerinde yetiştirilerek yeşil alanlara kazandırılıyor. Etkinlik ve özel günlerde ise halka ücretsiz dağıtılıyor.

İHTİYAÇ DUYULAN YERLERE FİDAN EKİMİ YAPILIYOR

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, farklı türlerde binlerce çiçek ve bitki düzenli bakımlarla olgunluğa eriştiriliyor. Bu büyüyen ürünler, ihtiyaç duyulan yeşil alanlara ve koruluklara dikilerek çevre düzenlemelerine katkı sağlıyor. Her mevsim parklarda mevsim çiçekleri ve kent genelinde gölge oluşturacak ağaçlar ekiliyor.

FARKLI TÜRLERDE FİDAN ÜRETİMİ YAPILIYOR

Üretim fidanlığında suzi, bodrum papatyası, sarı papatya, gül, akşam sefası, çalı mine, gazanya, ligustrum, kufeya gibi çeşitli türde bitki üretiliyor. Bu üretilen bitkiler sayesinde dış alımlar azaltılarak tasarruf sağlanıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü üretim tesislerinde yılda yaklaşık 100 bin adet mevsimlik çiçek, 20 bin adet ağaç türü üretiliyor. Jakaranda akçaağaç, dişbudak, kauçuk, çınar, fıstık çamı, kavak ve kaliptos ağaç türleri ekiliyor.

"KENDİMİZ ÜRETEREK TASARRUF SAĞLIYORUZ"

Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, "Tüketen değil üreten bir belediye olarak ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayarak kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanıyoruz. Ziraat Mühendislerimizin kontrolünde sulama ve bakımlar yapılarak yetiştirdiğimiz çiçek ve fidanları park, bahçe ve yeşil alanlarımızda değerlendiriyoruz. Tarsus'u daha yeşil, renkli ve güzel bir görüntüye kavuşturma hedefindeyiz." dedi.

Tarsus Belediyesi Kendi Üretim Tesislerinde Çiçek ve Fidan Yetiştiriyor
Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Tarsus Belediyesi Kendi Üretim Tesislerinde Çiçek ve Fidan Yetiştiriyor - Son Dakika


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