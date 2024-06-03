Tarsus Belediyesi Köy Yollarını Yapıyor - Son Dakika
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Yerel

Tarsus Belediyesi Köy Yollarını Yapıyor

Tarsus Belediyesi Köy Yollarını Yapıyor

Tarsus Belediyesi çiftçilerin hasatlarını yapabilmeleri ve kırsal mahalle halkının ulaşımını sağlayabilmeleri için köy yollarını bakım ve onarım çalışmaları yapıyor.

03.06.2024 16:56  Güncelleme: 16:57
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Tarsus Belediyesi çiftçilerin rahat bir şekilde hasatlarını yaparak, ürünlerini pazara ulaştırabilmesi ve kırsal mahalle halkının rahatlıkla ulaşımını sağlayabilmesi için köy yollarını yapıyor.

Tarsus'ta uzun yıllardır yapılmayan köy yollarının bakım ve onarımı Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın talimatıyla gerçekleştiriliyor. Böylelikle mahalle halkı ve muhtarların yol sorunu ortadan kalkıyor. Tarsus Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Olukkoyağı, Kurtçukuru, Boğazpınarı, Taşçılı, Çakırlı ve Alifakı mahallelerinde parke tamiratı yapılırken, Çavdarlı Mahallesi'nde ise büz açımı gerçekleştirildi.

"Ulaşılmadık köy bırakmıyoruz"

Başkan Boltaç, kırsal mahalleleri önemsediğini ve bu anlamda çalışmaları ivedilikle sürdürdüğünü belirterek, "Ulaşılmadık köy bırakmıyoruz. Çünkü söz verdik, kırsal mahallelerimiz ne gözden ne de gönülden uzak olacak diye. Tüm mahallelerimizdeki sorunları muhtarlarımızla birlikte koordineli bir şekilde tespit edip çözüme kavuşturacağız" dedi.

Olukkoyağı Mahalle Muhtarı Mahmut Sağır, verilen hizmetten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Boğazpınarı Mahalle Muhtarı Mesut Anbaroğlu da taleplerinin hızlı bir şekilde yapıldığını kaydetti. Kurtçukuru Mahalle Muhtarı Süleyman Dubaracı ise yapılan hizmetten ötürü teşekkürlerini ileterek, "Başkanımıza durumu arz ettik. Kısa sürede çözüm ürettiler. Çok acil olan yerleri yaptırdık. İlerleyen zamanlarda eksik olan yerleri de yapacaklarına söz verdiler" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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