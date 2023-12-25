Tarsus Belediyesi ve Hacettepe Üniversitesi iş birliğiyle çevrim içi İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu düzenleniyor

Tarsus Belediyesi öncülüğünde Hacettepe Üniversitesi iş birliğiyle çevrim içi ortamda 5. İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu düzenlenecek.

26 Aralık 2023 Salı günü 08.45 ve 17.00 saatleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilecek sempozyumda, alanında uzman kişiler sunum yapacak.

Sempozyumda, Dünyada ve Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği insan gücü ve ekip çalışmasının önemi, ülkede iş sağlığı ve güvenliği insan gücü hizmet alanları – sorunlar ve çözüm önerileri, iş sağlığında yapay zeka, iş sağlığı ve güvenliği insan gücü iyi uygulama örnekleri ve meslek hastalıkları tanı ve kayıt işlemlerinde insan gücü – iş ve meslek hastalıkları uzmanlığı konuları, 5 oturumda ele alınacak.

Sempozyuma katılmak için Tarsus Belediyesi'nin resmi internet sitesi olan www.tarsus.bel.tr/sempozyum/ sayfasına giriş yapılması yeterli olacak.