Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Hanım Evi ile Kadınlara Hizmet Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Hanım Evi ile Kadınlara Hizmet Sunuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Hanım Evi ile Kadınlara Hizmet Sunuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan kadınlar için hizmete açtığı Tarsus Hanım Evi'nde yaklaşık 2 bine yakın kadını ağırladı. Hanım evi, kadınlara dinlenme ortamı, sosyalleşme imkanı ve ev konforunda hizmet sunuyor. Ayrıca hanım evinde çocuklar için de ayrı bir alan bulunuyor. Ücretsiz verilen hizmet sayesinde kadınlar işlerini halletmek için merkeze gelirken dinlenme fırsatı da elde ediyor.

15.08.2024 09:59  Güncelleme: 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesinin özellikle kırsal mahallelerde yaşayıp, ilçe merkezindeki işlerini halletmeye gelen kadınlar için hizmete açtığı Tarsus Hanım Evi, kadınların uğrak adresi olmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren hanım evi, açıldığı günden bu yana yaklaşık 2 bine yakın kadını ağırladı.

Tarsus'un Şehit Mustafa Mahallesi'nde yer alan hanım evi, hafta içi her gün 08.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Özellikle ilçeye uzak yerlerde ve kırsal bölgelerde yaşayan kadınların dinlenerek, kaliteli zaman geçirip, aynı zamanda da sosyalleşebildikleri bir ortam sunan hanım evi, kadınlara ev konforunda hizmet vermeyi sürdürüyor. Hastane veya çarşıdaki işlerini halletmek için merkeze gelen, işlerini hallettikten sonra otobüslerinin saatini beklemek zorunda kalan kadınlara dinlenme ortamı sunan hanım evi, aileleriyle gelen çocukları da ağırlıyor. Hanım evinde televizyon izleme, kitap okuma, dinlenme alanlarının yanı sıra, etkinlik salonu ile bebek emzirme ve bezlerini değiştirme odası da bulunuyor. Yaz aylarında da kadınlara limonata, dondurma, kuru pasta ve çay ikramı yapılıyor. Ücretsiz verilen hizmet sayesinde işlerini halletmek için merkeze gelen kadınlar biraz olsun nefes alıp, soluklanma fırsatı da elde ediyor.

"2 bine yakın misafir ağırladık"

Tarsus Hanım Evi'nin sorumlusu Nurşan Topçuparlak, 2023 yılının Eylül ayından itibaren 2 bine yakın misafir ağırladıklarını söyledi. Topçuparlak, "Kırsal kesimden gelen kadınlar burada çaylarını, kahvelerini içiyorlar, sosyalleşiyorlar. Anneler bebekleriyle geliyorlar, erkekler de eşlerini bırakıyorlar, çarşıdaki işlerini hallettikten sonra gelip eşlerini alıyorlar. Burada, kadınlar evlerinde gibi mutlular" dedi.

Hanım evini kullanan kadınlardan Gönül Mete de çarşıya çıktığı zaman dinlenmek için hanım evini tercih ettiğini belirtti. Hanım evi açılmadan önce bu tarzda dinlenecek bir yerleri olmadığını ifade eden Mete, "Artık dışarıya çıktığımız zaman dinlenecek bir yerimiz var. Evimde nasıl rahat ediyorsam burada da aynı rahatlığı yaşıyorum" diye konuştu.

"Köylü garajında bekliyorduk"

Giritli Köyü olarak bilinen Bağcılar İhsaniye Mahallesi'nden gelen kadınlardan Hatice Yıldız ise her geldiğinde hanım evine mutlaka uğradığını kaydetti. Yıldız, "Burası benim için bir dinlenme alanı. Mesela dolmuş saati denk gelmiyor, buraya geliyorum, çayımı, kahvemi içiyorum, dinleniyorum, sohbet ediyoruz. Burası bizler için çok iyi oldu" dedi.

Hanım Evi olmadan önce yaşadıkları zorlukları da değinen Yıldız, "Ya gidiyorduk köylü garajında bekliyorduk ya da dolmuş saatini kaçırırsak serin bir yer bulup oturup orada bekliyorduk" şeklinde konuştu.

Gül Ayşe Yılmaz da çarşıya geldiğinde yorulduğunu, dinlenmek için de hanım evini kullandığını dile getirdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus, mersin, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Hanım Evi ile Kadınlara Hizmet Sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:56 Başörtüsü yasasını ihlal eden kadın, polis tarafından sırtından vuruldu Başörtüsü yasasını ihlal eden kadın, polis tarafından sırtından vuruldu
10:32 İki milletvekilinin AK Parti’ye geçmesi ile Meclis’teki sandalye dağılımı değişti İki milletvekilinin AK Parti'ye geçmesi ile Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
10:16 Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler İşte tüm merak edilenler Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler? İşte tüm merak edilenler
10:00 Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu
08:55 Yeniden Refah’tan seçilip AK Parti’ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video Yeniden Refah'tan seçilip AK Parti'ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video
17:14 Canlı yayında deniz aslanları tarafından öpülen kadın muhabir gülme krizine girdi Canlı yayında deniz aslanları tarafından öpülen kadın muhabir gülme krizine girdi
16:41 Yaralılar konuştu Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır Yaralılar konuştu! Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır
16:12 İlkokullarda sınav saati kaldırıldı İlkokullarda sınav saati kaldırıldı
16:12 Araya giren baba, amca ve uzman çavuşu katletti Saldırgan cezaevini boyladı Araya giren baba, amca ve uzman çavuşu katletti! Saldırgan cezaevini boyladı
16:09 Fenerbahçelilerin her yerde paylaştığı video: Yapboz gibi hep bir şey eksik bu takımda Fenerbahçelilerin her yerde paylaştığı video: Yapboz gibi hep bir şey eksik bu takımda
15:45 Demi Moore ve Bruce Willis’in kızlarından kendilerine ’çirkin’ ve ’babalarının klonları’ diyen trollere sert yanıt Demi Moore ve Bruce Willis'in kızlarından kendilerine 'çirkin' ve 'babalarının klonları' diyen trollere sert yanıt
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
15:35 Vatandaşa sorduk: Amcanızın tek erkek kardeşi sizin neyiniz olur Vatandaşa sorduk: Amcanızın tek erkek kardeşi sizin neyiniz olur?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 11:20:39. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Hanım Evi ile Kadınlara Hizmet Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement