Tarsus\'ta Küçük Narin\'in Ismi Bir Parkta Yaşatılacak

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(MERSİN)- Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Ekim Ayı Olağan Meclis toplantısında, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan küçük Narin Güran'ın isminin ilçede bir parka verildiğini duyurdu.

Tarsus Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın 1'inci birleşimi, Belediye Başkanı Ali Boltaç yönetiminde gerçekleştirildi.

Toplantıda Belediye'nin beş yıllık planını açıklayan Başkan Boltaç, "Tarsus Belediyesi, programını birinci yıldan itibaren belirlemiştir. Yani dört sene sonra ne yapacağımız belli, seçim yatırımı yapmayacağız. Ne yapıyorsak bu halk için, Tarsus için yapacağız. Bu kentin ihtiyaçlarını zamanında, günü gününe karşılayacağız" dedi.

Narin'in ismi, Tarsus'ta yaşayacak

Boltaç, Yeşil Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parka, Narin Güran'ın isminin verilmesinin karara bağlanması ile ilgili olarak da "Türkiye çok üzücü bir olay yaşadı. Küçücük bir çocuğumuz maalesef katledildi. Mekanı cennet olsun. Konuşurken bile tüylerim diken diken oluyor. Narin'in ismi bu parkta ölümsüzleşecek. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız" diye konuştu.

Tarsus Belediyesi'nden Adıyaman'a destek

Meclis toplantısında Tarsus Belediyesi ile Adıyaman Yaylakonak ve Gölbaşı Belediyeleri arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Boltaç, "Adıyaman'da büyük bir deprem felaketi yaşandı. Tarsus Belediyesi olarak gücümüz ve imkanlarımız dahilinde elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Bilinçli bireyler, sağlıklı bir toplumun temel taşıdır"

Sonrasında Meme Kanseri Farkındalık Ayı'na dikketi çeken Başkan Boltaç, "Biliyorsunuz 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı. Bu kapsamda 4 Ekim Cuma günü uzman doktor ve diyetisyenimizin sunumuyla söyleşi gerçekleşecek. Tarsus Belediyesi olarak, toplum sağlığını her zaman önceliğimiz olarak gördük. Bilinçli bireyler, sağlıklı bir toplumun temel taşıdır. Bu yüzden meme kanseri hakkında bilgilendirme yapmak, farkındalığı artırmak ve herkese erken teşhisin ne kadar hayat kurtarıcı olabileceğini anlatmak istiyoruz. Etkinliğimize herkesi davet ediyorum. Unutmayalım, erken teşhis hayat kurtarır" dedi.

"Dostlarımızı sahiplenmeye davet ediyorum"

Sokak hayvanlarının korunmasına da değinen Başkan Boltaç, "Yarın önemli bir gün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü. Hayvanlar sevgiyi, saygıyı ve korunmayı hak ediyor. Onlara iyi bir yaşam sunmak, hepimizin sorumluluğudur. Bu kapsamda Veterinerlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından Yarenlik alanında dostlarımız için ücretsiz mama dağıtılacaktır. Bu anlamda bir kez daha dostlarımızı sahiplenmeye davet ediyorum. Biliyorsunuz onlarsız bir hayat bu dünyada asla olmaz. ve unutmayalım ki küçük bir adım, bir canlının hayatını değiştirir" diye konuştu.

Toplantının sonunda, Başkan Boltaç, yaklaşan Kleopatra Bisiklet Festivali'ne vatandaşları davet etti. Festivalin hem spor hem de sosyal etkinlik açısından önemli bir buluşma olacağına vurgu yapan Boltaç, şunları söyledi:

"Türkiye'nin dört bir yanından 225 bisikletçinin katılımıyla 3 gün boyunca sürecek 3. Kleopatra Bisiklet Festivali başlıyor. Katılımcılar hem tarihi ve turistik açıdan zengin Tarsus'u keşfedecek hem de bisikletin sağlıklı bir ulaşım aracı olarak kullanımını teşvik etme imkanı sunacak. Festivalin her günü ayrı bir programa ev sahipliği yapılacak. Belediyemize ait Karavan Parkımızda kamp yapılacak. Orada konser etkinliğimiz olacak. Ayrıca 5 Ekim Cumartesi sabahı tüm vatandaşlarımızı hep birlikte şehir turu yapmaya devam ediyorum. Hep birlikte keyifli bir gün geçireceğiz."