Tarsus'ta Küçük Narin'in Ismi Bir Parkta Yaşatılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tarsus'ta Küçük Narin'in Ismi Bir Parkta Yaşatılacak

Tarsus\'ta Küçük Narin\'in Ismi Bir Parkta Yaşatılacak

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Ekim Ayı Olağan Meclis toplantısında Diyarbakır'da kaybolduktan sonra yaşamını yitiren küçük Narin Güran'ın isminin ilçedeki bir parka verileceğini açıkladı. Ayrıca, Tarsus Belediyesi’nin önümüzdeki dönem için planları ve sağlık konularında farkındalık etkinlikleri hakkında bilgiler verdi.

03.10.2024 16:54  Güncelleme: 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN)- Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Ekim Ayı Olağan Meclis toplantısında, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan küçük Narin Güran'ın isminin ilçede bir parka verildiğini duyurdu.

Tarsus Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın 1'inci birleşimi, Belediye Başkanı Ali Boltaç yönetiminde gerçekleştirildi.

Toplantıda Belediye'nin beş yıllık planını açıklayan Başkan Boltaç, "Tarsus Belediyesi, programını birinci yıldan itibaren belirlemiştir. Yani dört sene sonra ne yapacağımız belli, seçim yatırımı yapmayacağız. Ne yapıyorsak bu halk için, Tarsus için yapacağız. Bu kentin ihtiyaçlarını zamanında, günü gününe karşılayacağız" dedi.

Narin'in ismi, Tarsus'ta yaşayacak

Boltaç, Yeşil Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parka, Narin Güran'ın isminin verilmesinin karara bağlanması ile ilgili olarak da  "Türkiye çok üzücü bir olay yaşadı. Küçücük bir çocuğumuz maalesef katledildi. Mekanı cennet olsun. Konuşurken bile tüylerim diken diken oluyor. Narin'in ismi bu parkta ölümsüzleşecek. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız" diye konuştu.

Tarsus Belediyesi'nden Adıyaman'a destek

Meclis toplantısında Tarsus Belediyesi ile Adıyaman Yaylakonak ve Gölbaşı Belediyeleri arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Boltaç, "Adıyaman'da büyük bir deprem felaketi yaşandı. Tarsus Belediyesi olarak gücümüz ve imkanlarımız dahilinde elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Bilinçli bireyler, sağlıklı bir toplumun temel taşıdır"

Sonrasında Meme Kanseri Farkındalık Ayı'na dikketi çeken Başkan Boltaç, "Biliyorsunuz 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı. Bu kapsamda 4 Ekim Cuma günü uzman doktor ve diyetisyenimizin sunumuyla söyleşi gerçekleşecek. Tarsus Belediyesi olarak, toplum sağlığını her zaman önceliğimiz olarak gördük. Bilinçli bireyler, sağlıklı bir toplumun temel taşıdır. Bu yüzden meme kanseri hakkında bilgilendirme yapmak, farkındalığı artırmak ve herkese erken teşhisin ne kadar hayat kurtarıcı olabileceğini anlatmak istiyoruz. Etkinliğimize herkesi davet ediyorum. Unutmayalım, erken teşhis hayat kurtarır" dedi.

"Dostlarımızı sahiplenmeye davet ediyorum"

Sokak hayvanlarının korunmasına da değinen Başkan Boltaç, "Yarın önemli bir gün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü. Hayvanlar sevgiyi, saygıyı ve korunmayı hak ediyor. Onlara iyi bir yaşam sunmak, hepimizin sorumluluğudur. Bu kapsamda Veterinerlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından Yarenlik alanında dostlarımız için ücretsiz mama dağıtılacaktır. Bu anlamda bir kez daha dostlarımızı sahiplenmeye davet ediyorum. Biliyorsunuz onlarsız bir hayat bu dünyada asla olmaz. ve unutmayalım ki küçük bir adım, bir canlının hayatını değiştirir" diye konuştu.

Toplantının sonunda, Başkan Boltaç, yaklaşan Kleopatra Bisiklet Festivali'ne vatandaşları davet etti. Festivalin hem spor hem de sosyal etkinlik açısından önemli bir buluşma olacağına vurgu yapan Boltaç, şunları söyledi:

"Türkiye'nin dört bir yanından 225 bisikletçinin katılımıyla 3 gün boyunca sürecek 3. Kleopatra Bisiklet Festivali başlıyor. Katılımcılar hem tarihi ve turistik açıdan zengin Tarsus'u keşfedecek hem de bisikletin sağlıklı bir ulaşım aracı olarak kullanımını teşvik etme imkanı sunacak. Festivalin her günü ayrı bir programa ev sahipliği yapılacak. Belediyemize ait Karavan Parkımızda kamp yapılacak. Orada konser etkinliğimiz olacak. Ayrıca 5 Ekim Cumartesi sabahı tüm vatandaşlarımızı hep birlikte şehir turu yapmaya devam ediyorum. Hep birlikte keyifli bir gün geçireceğiz."

Kaynak: ANKA

Tarsus Belediyesi, Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Etkinlikler, Narin Güran, Diyarbakır, Ali Boltaç, Politika, Tarsus, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tarsus'ta Küçük Narin'in Ismi Bir Parkta Yaşatılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:23 Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı
16:19 Orta Doğu’daki gerilim tırmanırken Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı
15:51 Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül’ün para dolu zarflarını çaldı Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül'ün para dolu zarflarını çaldı
15:26 Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü
13:20 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu’nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı
08:54 Hindistan’daki mağarada 188 yaşında bir adam bulundu Hindistan'daki mağarada 188 yaşında bir adam bulundu
08:16 Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti
07:47 Ürdün’den İran ve İsrail’e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız
07:23 İsrail’in İran’a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı İsrail'in İran'a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı
01:00 İsrail bir kez daha vurduğu Beyrut’ta tıp merkezini bombaladı İsrail bir kez daha vurduğu Beyrut'ta tıp merkezini bombaladı
00:46 Bursa’da çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki genç öldü Bursa'da çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki genç öldü
23:39 ABD’nin dev bankası çöktü ABD'nin dev bankası çöktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 18:10:12. #1.11#
SON DAKİKA: Tarsus'ta Küçük Narin'in Ismi Bir Parkta Yaşatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement