Tarsus\'ta böbrek yetmezliği yaşayan muhtar azası organ bağışı bekliyor

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Mersin'in Tarsus ilçesinde 36 yaşındaki muhtar azası, böbreklerinin iflas etmesinden dolayı organ bağışı bekliyor.

Tarsus'un Şahin Mahallesi Muhtar Azası Mehmet Çiçekdağ, rahatsızlığı nedeniyle böbreklerinin iflas etmesi dolayısıyla haftada iki defa 4 saat boyunca diyalize girmek zorunda kalıyor. 36 yaşındaki Çiçekdağ, organ bağışı konusunda yardım bekliyor.

"Organ bağışı yapın, gençlere umut olun. Organlarınız toprak olmasın" diyen Mehmet Çiçekdağ, şu çağrıda bulundu:

"Yanan yüreklere su serpin. Yaşamı kurtarmak ve umut olmak için bir adım atın. Bir organ bağışı ile birçok insanın hayatına dokunabilir ve kalıcı bir iz bırakabilirsiniz."

Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın da organ bağışı konusunda çağrıda bulunarak, "Mahallemiz sakinlerinden, azam Mehmet Çiçekdağ'ın hayata tutunması için vatandaşlarımızdan organ bağışı bekliyoruz. Lütfen gencimize yardımcı olalım" dedi. - MERSİN