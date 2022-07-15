Taş ocağı yerini çöplüğe bıraktı - Son Dakika
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Taş ocağı yerini çöplüğe bıraktı

15.07.2022 23:06

Taş ocağı yerini çöplüğe bıraktı Rize'de yaklaşık 20 yıllık taş ocağının kullanımı sona erince çöplük olarak kullanılmaya başlandı.

Taş ocağı yerini çöplüğe bıraktı

RİZE - Rize'de yaklaşık 20 yıllık taş ocağının kullanımı sona erince çöplük olarak kullanılmaya başlandı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Fırtına Deresi kenarında bulunan 20 yıllık taş ocağının kullanımı sona erince çöplük olarak kullanılmaya başlandı. Çöplük haline gelen taş ocağına kurban atıkları, inşaat atıkları gibi çöplerin atılmasından şikayetçi olan bölge halkı buna bir çözüm bulunamıyor. Çöpler, derede bulunan nadir balık türü olan kırmızı pullu alabalıklarının da neslini tehdit ediyor. Bölge halkıda çözümü çöpleri yakmakta buluyor.

Çöplerin dereye atılmasından şikayetçi olan Rahmi Okutan, "Temiz suyuyla bilinen bir yerdi burası. Burası taş ocağına verildikten sonra bu yol genişledi. Aşağıda yol yapılınca buradan direkt bağlantı kurulabiliyor. Bizim köydeki vatandaşlar veya çevre köylerde bulunan vatandaşlar buraya çöp atıyor. Bütün çöpler buraya atılmış. Söylesek de hiçbir şey olmuyor. Burası nadir bulunan kırmızı pullu alabalıkların üreme yerlerinden biriydi. Şu an burada biraz yürüseniz bir tane bile bulamazsınız" dedi.

(HFD-EK-EZG-NSO-Y)

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Kaynak: İHA

Fırtına, Ardeşen, Rize, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Taş ocağı yerini çöplüğe bıraktı - Son Dakika

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