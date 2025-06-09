Taş ve Sopalarla Saldırı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Yerel

Taş ve Sopalarla Saldırı: 3 Yaralı

09.06.2025 23:20
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Mersin'de Bülbül ailesine yapılan taşlı ve sopalı saldırıda 3 kişi yaralandı, olay kameralarca kaydedildi.

Taş ve sopalarla saldırdılar 3 kişi yaralandı: O anlar kamerada

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde yaşanan taşlı ve sopalı saldırıda 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre,İlçeye bağlı Sertavul Mahallesi'ndeki bir petrol önünde bir grup, Bülbül ailesine taş ve sopalarla saldırdı.Saldırıda,Bülbül ailesinden 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekibi olayı ayırdı. Hafif yaralan 3 kişi ilçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı.Yaralıların, hastaneye gittiklerinde aynı grubun orada da tehditler savurduğu ileri sürüldü.

Yaşananları anlatan mağdurlardan Mehmet Ali Bülbül, "Kendim Konya'da ikametgah etmekteyim. Bayram vesilesiyle Sertavuldaki amcamın evine geldim. Akşamda kardeşimi alıp Işıklar köyüne gidecektim. Ama şu anki bize saldıran 11 kişi geçmişte de ailemize defalarca saldırı yaptı. Biz Sertavulda petrolüne geldiğimiz zaman çevremizi sardılar. İki tane arabayla yaklaşık tahmin edebildiğim 11 kişi vardı. Bu adamlar bize sopayla saldırdı. Bizi linç etmeye kalktılar. Jandarma gelmese bizi linç edip öldüreceklerdi. Bu adamlar eli boş sokaklarda geziyorlar. Yakalanmalarını istiyoruz. Bu adamlar artık cezalandırılsın. Çünkü bu adamlar yakalanmadığı zaman devam ediyorlar ve can güvenliğimiz tehlikemiz var. Bu olaylar devamlı yapılıyor. Çünkü geçmişte iki defa iki yıl önce Kurban bayramında 3 defa evimiz kurşunlandı. Şu anda soruşturması devam ediyor. Bu adamlar bunu devam ettirecek. Aynı zamanda bu adamlardan sürekli tehdit alıyoruz" dedi.

Kavga görüntülere yansırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Mersin, Yerel, Mut, Son Dakika

Son Dakika Yerel Taş ve Sopalarla Saldırı: 3 Yaralı - Son Dakika

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