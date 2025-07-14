Taşkın: 15 Temmuz, bir milletin uyanık kalma meselesidir

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bu toprakların her karışı, her bir ferdi, milletimizin bağımsızlık teminatıdır. 15 Temmuz gecesi sergilenen duruş, milletin hafızasına kazınmıştır" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türk milletinin hain darbe girişimine karşı gösterdiği iradeyi, "Asırlar boyu unutulmayacak bir direniş" olarak nitelendiren Taşkın, milletin birlik ve beraberliğinin hiçbir zaman sarsılamayacağını vurguladı.

Taşkın mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz 2016 gecesi, milletimizin bağımsızlığına ve demokrasisine kasteden hainler karşısında, yaşlısıyla genciyle, kadınıyla erkeğiyle milyonlar, meydanları doldurarak 'bu vatan bizim' dedi. O gece Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkan milletimiz, sadece bir darbeyi değil, Türkiye'nin geleceğine vurulmak istenen zinciri de kırmıştır. Battalgazi, tarihte nice kahramanlık destanlarına tanıklık etmiş bir beldedir. 15 Temmuz gecesi de bu ruh yeniden dirilmiş, tankların önüne yatan insanlar, bu milletin iradesinin asla teslim alınamayacağını göstermiştir."

Mesajının sonunda, şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andığını belirten Taşkın, "Demokrasi nöbetlerinin simge günlerinden biri olan 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Battalgazi'de milletimizin aziz hatırasını yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MALATYA