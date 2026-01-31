Başkan Arslan sarımsak işçileriyle bir araya geldi

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan sarımsak tarlasında günlükçülerle bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Avrupa Coğrafi İşaret Belgesi'ne sahip, dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağının dikim sezonu başladı. Sezonun ilk günlerinde Seyitler köyü mevkiinde sarımsak üreticisi Namık Güneş'e ait tarlayı ziyaret eden Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, tarlada çalışan günlük işçilerle öğle yemeğinde bir araya gelerek aynı sofrayı paylaştı. Üreticilerle sohbet eden ve taleplerini dinleyen Başkan Arslan, sarımsağın Taşköprü için yalnızca bir tarım ürünü değil, aynı zamanda bir geçim kaynağı olduğunu vurguladı.

"Kimi düğününü, kimi ise tüm geçimini sarımsak hasadına göre planlar"

Sarımsağın Taşköprü için ayrı bir değeri olduğunu belirten Başkan Arslan, "Sarımsak, üreticilerimiz için en önemli geçim kaynaklarından biridir. Kimi düğününü, kimi ise tüm geçimini sarımsak hasadına göre planlar. Bugün günlük işçilerimizle aynı sofrayı paylaşarak ekmeğimizi bölüştük. Yeni sezonun ilçemize, Kastamonu'muza ve tüm üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - KASTAMONU