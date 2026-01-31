Başkan Arslan sarımsak işçileriyle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Arslan sarımsak işçileriyle bir araya geldi

Başkan Arslan sarımsak işçileriyle bir araya geldi
31.01.2026 17:52  Güncelleme: 17:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan sarımsak tarlasında günlük işçilerle buluşarak onların taleplerini dinledi ve sarımsağın bölge için önemini vurguladı.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan sarımsak tarlasında günlükçülerle bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Avrupa Coğrafi İşaret Belgesi'ne sahip, dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağının dikim sezonu başladı. Sezonun ilk günlerinde Seyitler köyü mevkiinde sarımsak üreticisi Namık Güneş'e ait tarlayı ziyaret eden Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, tarlada çalışan günlük işçilerle öğle yemeğinde bir araya gelerek aynı sofrayı paylaştı. Üreticilerle sohbet eden ve taleplerini dinleyen Başkan Arslan, sarımsağın Taşköprü için yalnızca bir tarım ürünü değil, aynı zamanda bir geçim kaynağı olduğunu vurguladı.

"Kimi düğününü, kimi ise tüm geçimini sarımsak hasadına göre planlar"

Sarımsağın Taşköprü için ayrı bir değeri olduğunu belirten Başkan Arslan, "Sarımsak, üreticilerimiz için en önemli geçim kaynaklarından biridir. Kimi düğününü, kimi ise tüm geçimini sarımsak hasadına göre planlar. Bugün günlük işçilerimizle aynı sofrayı paylaşarak ekmeğimizi bölüştük. Yeni sezonun ilçemize, Kastamonu'muza ve tüm üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Hüseyin Arslan, Kastamonu, Taşköprü, Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Arslan sarımsak işçileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını ’terörist’ ilan edecek İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek
Cam silerken 3’üncü kattan düşen öğretmen yaşamını yitirdi Cam silerken 3’üncü kattan düşen öğretmen yaşamını yitirdi
Sağanak nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti Tır makasladı Sağanak nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti! Tır makasladı
Sırbistan’da uyuşturucuya tarihi darbe: 5 ton esrar ele geçirildi Sırbistan'da uyuşturucuya tarihi darbe: 5 ton esrar ele geçirildi
İstiflerini bozmadılar Kahvehane sele teslim oldu ama... İstiflerini bozmadılar! Kahvehane sele teslim oldu ama...
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun

17:55
Gülben Ergen’den Fatih Ürek’e duygusal veda
Gülben Ergen'den Fatih Ürek'e duygusal veda
17:41
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
17:22
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’a tarihi çağrı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a tarihi çağrı
16:44
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen’den ilk görüntü
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü
16:33
Fenomen Mika Raun Can tutuklandı
Fenomen Mika Raun Can tutuklandı
15:34
İran’da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
İran'da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 18:20:58. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Arslan sarımsak işçileriyle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.