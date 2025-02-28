Taşköprü'de İftar Çadırı Bu Yıl Kapalı Alanda Kurulacak - Son Dakika
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Taşköprü'de İftar Çadırı Bu Yıl Kapalı Alanda Kurulacak

Taşköprü\'de İftar Çadırı Bu Yıl Kapalı Alanda Kurulacak

Taşköprü Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla her yıl kurulan iftar çadırını bu yıl hava şartları nedeniyle kapalı bir dükkanda gerçekleştirecek. Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, her akşam 300 kişiye iftar verileceğini açıkladı.

28.02.2025 14:44  Güncelleme: 14:46
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Taşköprü Belediyesi, hayırsever vatandaşların destekleriyle her yıl Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan iftar çadırını, bu yıl hava şartları sebebiyle kapalı bir alanda kuracak.

Ramazan ayının manevi atmosferini daha sıcak bir ortamda yaşatmak amacıyla, iftar çadırı bu yıl Taşköprü Belediyesi tarafından Tabakhane Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki kapalı bir dükkanda kurulacak. Böylece vatandaşlar, soğuk havadan etkilenmeden, huzurlu bir ortamda iftarlarını açma imkanı bulacak.

Konuyla ilgili konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, bir Ramazan ayına daha ulaşmanın sevincini tüm ilçe halkı ve Müslüman alemi olarak yaşadıklarını belirterek, her yıl hayırsever vatandaşların desteği ile düzenledikleri iftar sofrasını bu yıl da hava şartları nedeniyle kapalı alanda gerçekleştireceklerini ve Ramazan ayı boyunca her gün akşam 300 kişiye iftar vereceklerini kaydetti. Başkan Arslan, tüm İslam alemine hayırlı ramazanlar diledi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Taşköprü'de İftar Çadırı Bu Yıl Kapalı Alanda Kurulacak - Son Dakika

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