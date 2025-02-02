Tatvan'da Araçta 3 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Tatvan'da aracın yakıt deposundan 3 kilo uyuşturucu çıktı

BİTLİS - Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından bir araçta yapılan aramada yakıt deposuna gizlenmiş 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tatvan'da durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, aracın yakıt deposunda 5 pet şişe içerisinde toplam ağırlığı 3 kilo gelen metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan gözaltına alınan 1 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.