Tatvan'da ÇEDES Projesi kapsamında etkinlik düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tatvan'da ÇEDES Projesi kapsamında etkinlik düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES) kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkinlik düzenlendi. Tatvan Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından koordine edilen etkinlikte, öğrencilerin milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimsemesi amaçlandı. Programda halk oyunları, konser ve jimnastik gösterisi gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi ve öğrencilere hediyeler dağıtıldı. Etkinliğe kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

13.06.2024 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı paydaşlığında hayata geçirilen Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES) çerçevesinde Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkinlik düzenlendi.

Öğrencilerin milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimsemesini amaçlayan ÇEDES projesi çerçevesinde Tatvan Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Tatvan Dumlupınar İlkokulunda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda halk oyunları, konser ve jimnastik gösterisi gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Etkinlik çerçevesinde ayrıca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Düzenlenen etkinliğe kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik, Bitlis, Tatvan, Spor, Kültür, Eğitim, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tatvan'da ÇEDES Projesi kapsamında etkinlik düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:41:49. #1.11#
SON DAKİKA: Tatvan'da ÇEDES Projesi kapsamında etkinlik düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement