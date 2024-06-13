Tatvan'da ÇEDES Projesi kapsamında etkinlik düzenlendi

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Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı paydaşlığında hayata geçirilen Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES) çerçevesinde Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkinlik düzenlendi.

Öğrencilerin milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimsemesini amaçlayan ÇEDES projesi çerçevesinde Tatvan Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Tatvan Dumlupınar İlkokulunda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda halk oyunları, konser ve jimnastik gösterisi gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Etkinlik çerçevesinde ayrıca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Düzenlenen etkinliğe kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. - BİTLİS