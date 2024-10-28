Tatvan\'da çelenk sunma töreni düzenlendi

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. kutlama programı çerçevesinde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Protokolünün katılımıyla ilçe merkezindeki eski Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk sunumları gerçekleştirildi. Çelenk sunumunun ardından tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla sona erdi. Program çerçevesinde Kaymakam Dr. Remzi Demir, ilçe protokolüyle birlikte şehit yakınları ve gazilerle düzenlenen yemek programında bir araya geldi. Programda şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilenen Kaymakam Demir, 10. Komando Tugay Komutanı Vekili Piyade Albay Haşim Bildiş ile birlikte şehit yakınları ve gazilerle sohbet edip, hal ve hatırlarını sordu. Şehit yakınları ve gaziler ise ağırlanmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. - BİTLİS