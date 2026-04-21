Tavaslı minik Mehmet için Konyaspor-Fenerbahçe maçının seremonisinde farkındalık oluşturuldu

Denizli'nin Tavas Belediyesi, DMD kas hastalığıyla mücadele eden minik Mehmet Tefenlili için farkındalık oluşturmak amacıyla Konyaspor- Fenerbahçe maçının seremonisine çıkartarak önemli bir farkındalık projesine imza attı.

Tavas Belediyesi, sosyal belediyecilik vizyonu ve "Gönül Belediyeciliği" şiarıyla, DMD kas hastası minik Mehmet Tefenlili'nin sesini duyurmak için dev bir organizasyonu hayata geçirdi. Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık'ın öncülüğünde, DMD kas hastası Mehmet Tefenlili için farkındalık oluşturmak amacıyla bir organizasyon gerçekleştirdi. Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Mehmet'i tedavi sürecine destek sağlamak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Konyaspor-Fenerbahçe maçına Konya'ya getirdi. Minik Mehmet, müsabaka öncesinde düzenlenen seremonide sahaya çıkarken, Başkan Kadir Tatık da tribündeki yerini alarak tedavi sürecinde hiç bir zaman desteğini esirgemediği Mehmet'e moral verdi.

Organizasyona destek verenlere teşekkür eden Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Konya'da sadece bir maç izlemeyeceğiz; Mehmet'imizin, ailesinin ve Tavas halkının umudunu o yeşil sahaya taşıdık. Mehmet'in elini seremonide tutarak tüm Türkiye'ye 'Biz buradayız ve Mehmet'in yanındayız' dedik. İnanıyoruz ki bu birliktelik, Mehmet'imizin sağlığına kavuşması için gereken kapıları sonuna kadar açacaktır" dedi. - DENİZLİ