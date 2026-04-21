DMD kas hastası minik Mehmet için Konyaspor-Fenerbahçe maçının seremonisinde farkındalık oluşturuldu

Tavas Belediyesi, DMD kas hastası Mehmet Tefenlili için farkındalık oluşturmak amacıyla bir organizasyon gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Kadir Tatık, Mehmet'i tedavi sürecine destek sağlamak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Konyaspor-Fenerbahçe maçına Konya'ya getirdi. Minik Mehmet, müsabaka öncesinde düzenlenen seremonide sahaya çıkarken, Başkan Tatık, tribünden moral verdi. - KONYA