DMD kas hastası minik Mehmet için Konyaspor-Fenerbahçe maçının seremonisinde farkındalık oluşturuldu

Denizli'nin Tavas İlçe Belediyesi, DMD kas hastalığıyla mücadele eden Mehmet Tefenlili için farkındalık oluşturmak amacıyla Konyaspor- Fenerbahçe maçının seremonisine çıkartarak önemli bir farkındalık projesine imza attı.
Tavas Belediyesi, DMD kas hastası Mehmet Tefenlili için farkındalık oluşturmak amacıyla bir organizasyon gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Kadir Tatık, Mehmet'i tedavi sürecine destek sağlamak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Konyaspor-Fenerbahçe maçına Konya'ya getirdi. Minik Mehmet, müsabaka öncesinde düzenlenen seremonide sahaya çıkarken, Başkan Tatık, tribünden moral verdi. - KONYA
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?