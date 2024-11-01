Tavas'ta Nikfer Mahallesi Üst Yapı Çalışmaları İncelendi - Son Dakika
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Yerel

Tavas'ta Nikfer Mahallesi Üst Yapı Çalışmaları İncelendi

Tavas\'ta Nikfer Mahallesi Üst Yapı Çalışmaları İncelendi

Tavas Belediye Başkan Yardımcısı Osman Macit ve Kaymakam İsmail Demir, Nikfer Mahallesi'nde sürdürülen üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi. Koordineli projelerle mahallenin altyapısı güçlendiriliyor.

01.11.2024 11:26  Güncelleme: 11:28
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Tavas Belediye Başkan Yardımcısı Osman Macit, Kaymakam İsmail Demir ile birlikte Nikfer Mahallesi'nde yürütülen üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon içinde Nikfer Mahallesi'nde sürdürülen bu projeler, mahallenin altyapısının güçlendirilmesi ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması amacıyla hayata geçiriliyor. Çalışmalar sırasında Başkan Yardımcısı Osman Macit ve Kaymakam İsmail Demir, mahalle sakinleriyle de sohbet etme fırsatı buldu. Hemşerilerle birebir temas kuran ikili, vatandaşların görüş ve önerilerini dinleyerek yerel hizmetlerin ihtiyaçlara uygun bir şekilde ilerlemesini hedeflediklerini ifade etti.

Osman Macit, incelemeler sırasında Nikfer Mahallesi'nde üst yapı projelerinin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Mahallede yürütülen yol yapım, kaldırım düzenlemesi ve çevre düzenleme çalışmalarının hızla tamamlanması için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiğini kaydeden Macit, hizmet kalitesini artırmak adına durmadan çalıştıklarını söyledi.

Kaymakam İsmail Demir de incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak bu projelerin önemine dikkat çekti. Hem Tavas Belediyesi hem de Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyon içinde çalışarak halkın taleplerine yanıt verdiğini belirten Demir, hizmetlerin en kısa sürede tamamlanması için gereken her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

Mahalle sakinleri ise yöneticilerin yerinde yaptığı incelemelerden ve sorunları dinlemelerinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Vatandaşlar, yapılan üst yapı çalışmalarının mahallede olumlu etkiler oluşturduğunu belirterek, belediye ekiplerine teşekkür etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tavas'ta Nikfer Mahallesi Üst Yapı Çalışmaları İncelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tavas'ta Nikfer Mahallesi Üst Yapı Çalışmaları İncelendi - Son Dakika
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