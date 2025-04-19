Tavşanlı'da Hacı Adaylarına Eğitim Semineri

Tavşanlı'da hacı adaylarına 2 özel eğitim semineri verildi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bu yıl kutsal topraklara gitmeye hak kazanan 237 hacı adayı için kapsamlı bir eğitim semineri düzenlendi. Hac ibadetine hazırlık amacıyla Tavşanlı Ulucami'nde iki gün süren seminere katılan hacı adayları, uzman isimlerden önemli bilgiler edindi.

Tavşanlı İlçe Vaizi Ramazan Akyol, seminerde hac ibadetinin önemi ve maneviyatı ile hac yolculuğunda karşılaşılabilecek olası sorunlar ve çözüm önerilerinin detaylı bir şekilde ele alındığını belirtti. Akyol, hacı adaylarına yönelik bilgilendirme sunumlarının alanında uzman isimler tarafından yapıldığını ifade etti.

Seminerde, Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Tavşanlı İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan ve İl Müftülüğü Hac Umre Şube Müdürü Halit Özaytas hac ibadetinin dini esasları ve yolculuk süreçleri hakkında hacı adaylarını bilgilendirdi. Kadın hacı adaylarına özel konularda Vaiz Ayla Çalı tarafından bilgilendirme yapılırken, hacıların sağlığına yönelik dikkat etmeleri gereken hususlar ise Doktor Sabahattin Altıntaş tarafından anlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek olan Tavşanlı kafilesinin, 17 Mayıs 2025 tarihinde Zafer Havaalanı'ndan hareket edeceği öğrenildi.