Tavşanlı'da Kurban Bayramı İçin Bıçak Bileme Yoğunluğu
Tavşanlı'da Kurban Bayramı İçin Bıçak Bileme Yoğunluğu

23.05.2026 14:56
Kurban Bayramı öncesinde Tavşanlı'da bıçak bileyicileri yoğun mesai yapıyor, fiyat 40 TL.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bıçak ve satır bileme mesaisi erken başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda tezgah açan bıçak bileyicisi İsmail Eroğul, bu yıl bıçak bileme fiyatının 40 TL olduğunu belirtti.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Tavşanlı'da kurban hazırlıkları hız kazandı. Vatandaşlar kurban ibadetlerini sorunsuz yerine getirmek ve kesim esnasında hayvanlara eziyet etmemek için soluğu bıçak bileyicilerinde almaya başladı. İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda tezgah kuran esnaflar, yoğun talebi karşılamak için yoğun bir mesai harcıyor.

Uzun yıllardır Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların bıçak, satır ve baltalarını bileyerek bayrama hazırlayan İsmail Eroğul, işlerin hareketlendiğini ifade etti. Bu sene uygulanan tarife hakkında bilgi veren Eroğul, "Kurban Bayramı yaklaştıkça yoğunluğumuz her geçen gün artıyor. Vatandaşlarımız kurban kesiminde sıkıntı yaşamamak için eski bıçaklarını getirip keskinleştiriyor. Bu sene bıçak bileme fiyatımızı 40 TL olarak belirledik" dedi.

Vatandaşların ise bayramın son günlerini beklemeden bıçaklarını biletmek için meydandaki tezgahların yolunu tuttuğu görüldü. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kütahya, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

