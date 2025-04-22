Tavşanlı'da Öğrencilerden Eğlenceli Gösteri

Tavşanlı'da öğrenciler kendi yaptıkları kostümlerle çocukları eğlendirdi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Tavşanlı Haymeana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, derslerde büyük bir özenle hazırladıkları rengarenk kostüm ve aksesuarları kullanarak, ilçedeki anaokulu öğrencilerine yönelik özel gösteriler sundu.

Öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attılar. Minik öğrencilerin neşeli kahkahalarıyla yankılanan etkinliklerde, Haymeana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri sevimli karakterlere bürünerek miniklere unutulmaz anlar yaşattılar. Masal kahramanlarından çizgi film karakterlerine kadar çeşitli kostümlerle sahneye çıkan lise öğrencileri, dansları ve şarkılarıyla anaokullu miniklerin büyük beğenisini topladılar.

Etkinlikler, 23 Nisan coşkusunu erken yaşlarda aşılamayı ve meslek lisesi öğrencilerinin uygulama becerilerini geliştirmeyi amaçladı. Hazırladıkları gösterilerle hem eğlendiren hem de eğitici içerikler sunan lise öğrencileri, geleceğin çocuk gelişim uzmanları olarak şimdiden önemli bir deneyim kazandılar. Anaokulu öğretmenleri ve öğrencileri, bu keyifli ve anlamlı etkinlik için Haymeana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine ve öğretmenlerine teşekkürlerini ilettiler.