Tavşanlı\'da Ramazan Pazarı Açıldı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde pazarcılar, taze ürünleriyle vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Pazarcılar Odası Başkanı Rıdvan Altay, Ramazan ayında vatandaşların en taze ürünleri pazarlardan temin edebileceğini belirterek, sağlıklı gıda seçeneklerine ulaşmanın önemine dikkat çekti.

Başkan Altay, ilçede farklı günlerde ve çeşitli yerlerde pazar kurulduğunu hatırlatarak, "Tavşanlı'da her hafta, farklı bölgelerde kurulan pazarlarımızda taze sebze, meyve ve diğer gıda ürünleri vatandaşlarımızın beğenisine sunulacak. Amacımız, hem yerel esnafımıza destek olmak hem de halkımızın ihtiyaç duyduğu ürünlere kolay erişimini sağlamak" dedi.

Ramazan ayında artan gıda talebine dikkat çeken Altay, pazarcıların hijyen kurallarına titizlikle uyması gerektiğini vurgulayarak, "Havalar ısınmaya başlarken, taze ürünlerin yerel pazarlarımızda bolca bulunacağını söyleyebilirim. Herkesi pazara bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tavşanlı halkının Ramazan ayını sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirmesi için gereken önlemlerin alındığını belirten Altay, tüm vatandaşları yerel pazarlara alışveriş yapmaya davet etti. - KÜTAHYA